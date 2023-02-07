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جورج كلوني يخرج «ذي ديبارتمنت»

جورج كلوني
8 فبراير 2023 01:38

باريس (أ ف ب) 

يتولى النجم جورج كلوني إخراج النسخة الأميركية من مسلسل «لو بورو دي ليجاند» الفرنسي التي ستحمل عنوان «ذي ديبارتمنت»، بحسب قناة «شوتايم» الأميركية وشركتي إنتاج المسلسل الأصلي الفرنسيتين.
وأشارت «توب» و«فيديراسيون ستوديو»، وهما الجهتان المشاركتان في إنتاج المسلسل، إلى أنّ قصة المسلسل تتمحور حول الأحداث الجيوسياسية الراهنة، ومن المقرر إنتاجه هذا العام. وسيكون جورج كلوني كذلك أحد المشاركين في إنتاج المسلسل في الولايات المتحدة. وقال غيوم بوميه من «فيديراسيون ستوديو»: «ليس هناك أفضل من جورج كلوني و(شوتايم) لإنجاز النسخة الأميركية من المسلسل».

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