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الحب والهجرة والحرب تتصدر عروض مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الحب والهجرة والحرب تتصدر عروض مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
8 فبراير 2023 01:38

الأقصر (د ب أ) 

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تسيطر قضايا الحب والهجرة والحروب على أفلام النسخة 12 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية. وتضمنت أجندة أمس مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة، تظهر فيها هذه القضايا، ففي مسابقة الأفلام الطويلة، يعرض فيلم «لا عودة سهلة للوطن»، من جنوب السودان. وتتزامن أحداث الفيلم مع رايات السلام التي بدأت تلوح في جنوب السودان. وفي المسابقة نفسها، فيما تدور أحداث الفيلم الجزائري «الحياة ما بعد»، حول سيدة تفقد زوجها في هجوم إرهابي وتهاجر هرباً من الإشاعات الكاذبة، ويجسد فيلم «جووا»، من الكونغو محاولات ابن إعادة الروابط الإنسانية مع أمه.

مهرجان الأقصر
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
الأقصر
السينما الأفريقية
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