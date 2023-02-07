التنافس يتواصل على لقب «فارس المنكوس» في رابع الأمسيات
متسابقون مشاركون في الحلقة الرابعة لبرنامج «المنكوس»
7 فبراير 2023 20:13
أبوظبي (الاتحاد) انطلقت على مسرح شاطئ الراحة الحلقة الرابعة المباشرة من برنامج «المنكوس» في موسمه الثالث، البرنامج الشعري الأول من نوعه والمتخصص بـ«فن المنكوس» من موروث الشعر النبطي الأصيل، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار حرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي، وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية، وسعيها، من خلال البرنامج لإحياء فن المنكوس المرتبط بالشجن والوجد والغزل من أغراض الشعر التقليدية. استُهِلَّت الحلقة المباشرة الرابعة من البرنامج، والتي شهدت حضور معالي فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بأداء عازف الربابة المبدع بخيت المرر، عزفاً وإنشاداً لكلمات قصيدة الشاعر محمد بن سعيد الرقراقي المزروعي، تلاها تقديم المذيعة المتألقة هدى الخريف للحلقة بأشعار محمد بن مشيط المري.
وبعد ترحيب الإعلامية هدى بلجنة التحكيم التي ضمت كلاً من الشاعر محمد بن مشيط المري من الإمارات، والشاعر والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، الأكاديمي الدكتور حمود جلوي عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية من دولة الكويت، عُرض التقرير الاحتفائي بالشاعر الكبير محمد بن سعيد الرقراقي المزروعي، الذي اعتلى خشبة مسرح شاطئ الراحة ليكرّمه معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، تقديراً لتجربته الشعرية الممتدة، وتكريماً لدوره المحوري في ساحة ومشهد الشعر الشعبي في الإمارات، رئيساً للجنة شعراء البادية في أبوظبي.
ثم كانت محطة استعادية لمجريات الحلقة الثالثة الماضية من البرنامج في موسمه الثالث، اعتلى بعده الشعراء المتسابقون الأربعة المتبقون من الحلقة الماضية بانتظار تصويت الجمهور لاختيار اثنين منهم، وهم فيصل بن شرعا الهاجري، سعود فراج الربيعي المنصوري، وظافر الأحبابي وعلي دعيكان المري، حيث أعلنت نتائج تصويت الجمهور بتأهّل سعود فراج الربيعي المنصوري بنتيجة 69%، وظافر الأحبابي بنتيجة 68%، بينما نال فيصل بن شرعا الهاجري 46%، ونال علي دعيكان المري 44%، تلاها الترحيب بشعراء الحلقة الرابعة على خشبة المسرح، وهم: مبارك بن غانم الدوسري من السعودية، وياسر محمد الجنيبي، وفهد عبد الله المنصوري من الإمارات، ومحمد حسين الراشدي من سلطنة عُمان، وطالب الحديد المري من قطر، وعبد الهادي حمد المري من الكويت، والذين تنافسوا على محاكاة أداء لحن المنكوس بصوت المنشد شايع العيافي.
وقد تم الإعلان عن أسماء المتأهلين بعد تقرير استعادي لإطلالتهم خلال الحلقة، حيث تأهّل بقرار لجنة التحكيم الشاعران محمد حسين الراشدي من سلطنة عُمان بدرجة 47/50، وفهد عبد الله المنصوري من الإمارات بدرجة 46/50، أما المتسابقون الأربعة المتبقون لتصويت الجمهور فجاءت نتائجهم على الشكل التالي: طالب الحديد المري ومبارك بن غانم الدوسري بدرجة 45/50، وياسر حمد الجنيبي بدرجة 44/50 وعبد الهادي حمد المري بدرجة 43/50، وسيكون تصويت الجمهور مقرراً في تأهل اثنين منهم للاستمرار في المنافسة، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «المنكوس»، والذي يمكّن الجمهور من التصويت لنجومهم المفضلين.