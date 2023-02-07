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«وارنر براذرز أبوظبي» يفتتح «موسم سوبرمان»

«وارنر براذرز أبوظبي» يفتتح «موسم سوبرمان»
7 فبراير 2023 18:04

أبوظبي (الاتحاد) 
احتفالاً بمناسبة الذكرى السنوية الـ 85 لشخصية سوبرمان الشهيرة، أعلن «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، استضافة «موسم سوبرمان» خلال شهر فبراير الجاري، حيث تتميز هذه الفعالية الأولى من نوعها بالعديد من الأنشطة والتجارب العائلية المستوحاة من شخصية «سوبرمان»، وتتواصل يومياً لغاية 19 مارس.
وسيتمكن الضيوف منذ لحظة وصولهم إلى «عالم وارنر براذرز أبوظبي» من التألق برداء سوبرمان الشهير والتقاط أجمل الصور التذكارية، إلى جانب تمثال باغز باني عند مدخل المدينة. كما سيتمكن ضيوف «وارنر براذرز بلازا» من اللقاء والترحيب بكل من «سوبرمان» و«سوبر غيرل»، وجمع الملصقات الخاصة بالشخصية المفضلة لديهم والتي تم تصميمها حصرياً لموسم سوبرمان.
وفي ميتروبوليس، سيتمكن الضيوف من العائلات والأصدقاء من المشاركة في مسابقة تشكيل الصور الخاصة بشخصية «سوبرمان» و«سوبر غيرل» التي ستقام يومياً من الساعة 2 عصراً حتى الساعة 5 مساءً، كما يمكنهم زيارة مطعم «أيس أو كلوبز» وتذوق أصناف الكيك والكوكيز الشهية بتصاميمها الجميلة المستوحاة من شخصية سوبرمان.
وستتاح أيضاً للضيوف من حاملي البطاقات السنوية فرصة المشاركة في الأنشطة والتجارب التفاعلية والعائلية التي تستضيفها عالم وارنر براذرز أبوظبي في إطار «موسم سوبرمان»، مثل مسابقات الكلمات المتقاطعة والكلمات المتشابكة. ويمكن للضيوف المشاركة في «سباق سوبرمان للجري» الذي سينظم لاحقاً في 19 مارس.
 

وارنر براذرز أبوظبي
سوبرمان
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