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«القرية العالمية» تُطلق مهرجان الصغار مع الرحالة

«القرية العالمية» تُطلق مهرجان الصغار مع الرحالة
7 فبراير 2023 13:30

أبوظبي (الاتحاد)
تواصل القرية العالمية في دبي، إبهار ضيوفها بكل ما هو جديد ومميز، وهذه المرة من خلال دعوتها للآباء والأمهات لإحضار أطفالهم والاستمتاع بفعاليات «مهرجان الصغار مع الرحالة» الذي يقام تحت شعار «امرحوا في عالم من الألعاب» خلال عطلة الربيع.
يحفل المهرجان بمغامرات وفعاليات ممتعة للجميع، وسيقدم ألعاباً لوحية مميزة، مثل أكبر لعبة «السلم والثعبان» لوحية في العالم، كبيرة لدرجة أهّلتها لدخول «غينيس» للأرقام القياسية، ولعبة «سفينة القراصنة»، ولعبة «أربعة على التوالي»، ولعبة «ستاك إم» العملاقة لاختبار مهارات الرمي لدى الصغار. وستكون هذه الألعاب متاحة مجاناً لضيوف القرية العالمية من الصغار، وستمنح الفائزين فيها جوائز مميزة طوال فترة المهرجان من 10 إلى 26 فبراير الجاري.
ويشتهر «مهرجان الصغار مع الرحالة» بألعابه اللوحية الضخمة ذات الحجم العملاق، وستمتد نسخته الثامنة على مدار 17 يوماً من المرح الدائم للصغار وحتى الكبار الذين يحملون قلوب الشباب. وسيستمتع الحضور بعروض حية في «مسرح الصغار» والرسم على الوجه المجاني واللقاءات بشخصياتهم المفضلة المشهورة.
وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: يعود «مهرجان الصغار مع الرحالة» الذي يحظى بشعبية واسعة لدى ضيوف القرية العالمية من الأطفال والكبار بعد 7 مواسم ناجحة، حيث سيقدم الحدث، على مدى 17 يوماً أنشطة ترفيهية ممتعة للضيوف من مختلف الأعمار. وتشمل ألعاباً لوحية عملاقة، وجوائز عديدة، وعروضاً مباشرة، ولقاءات مع شخصيات مفضلة لدى الجمهور بقيادة الرحالة: وليف وزويا وأوزكا وآية.
وتشمل العروض الحية عرض «أكتوناتس»، و«ﺑﻲ ﺟﻲ ﻣﺎﺳﻜﺲ»، و«تشوتا بيم»، وسواها الكثير. وستنضم شخصيات الرحالة: وليف وزويا، وأوزكا، وآية إلى المهرجان للقاء أصدقائهم من ضيوف القرية العالمية على خشبة المسرح وحتى في ممرات الوجهة. وستتضمن أنشطة وفعاليات المهرجان سعر تذكرة دخول القرية العالمية.

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