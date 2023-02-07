الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

فيديو مؤثر.. مولود يبصر النور تحت أنقاض الزلزال في سوريا

فيديو.. مولود يبصر النور تحت أنقاض الزلزال المدمر في سوريا
7 فبراير 2023 13:46

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر لعملية إنقاذ طفل، وُلد تحت أنقاض مبنى تهدم من جرّاء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرجال يعملون على إنقاذ عالقين في مبنى، ليقوم أحدهم بسحب طفل مولود حديثا من تحت الركام.

ووفق التعليقات الواردة على الفيديو، فإنه صوّر في إحدى مناطق ريف حلب التي تضررت بشدة من الزلزال الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، الإثنين، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس "ريختر".

ولم يوضح الفيديو مصير والدة الطفل، إلا أن عددا من التعليقات قالت إنها توفيت بعد الولادة مباشرة.

أخبار ذات صلة
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
زلزال تركيا وسوريا.. المساعدات الدولية وعروض الإغاثة
المصدر: وكالات
زلزال
طفل
سوريا
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
أرشيفية
عربي ودولي
شولتس: بوتين «لن يحقّق أهدافه» في أوكرانيا
اليوم 16:02
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
عربي ودولي
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
اليوم 16:01
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
الرياضي
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©