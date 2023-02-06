اختتام «أجمل شتاء» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

اختتم المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، مشاركته في الحملة الوطنية «أجمل شتاء في العالم» بدورتها الثالثة، والتي تستهدف دعم وتنشيط السياحة الداخلية في الدولة، وإبراز جمال وروعة شتاء الإمارات.

تضمنت مشاركة المكتب نشر سلسلة من الحلقات المصورة التي سلطت الضوء على أبرز المعالم السياحية والتراثية والترفيهية والطبيعية في الإمارة، عبر مختلف منصات المكتب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة «سعداء بالمشاركة في الحملة الوطنية (أجمل شتاء في العالم)، بالتعاون مع شركائنا في مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، لإبراز جمال وروعة طبيعة رأس الخيمة، وما تمتلكه الإمارة من مقومات سياحية ومعالم فريدة من نوعها من جبالها الشامخة، وشواطئها الخلابة، والكثبان الرملية، والوديان الساحرة، فضلاً عن إرثها الثقافي والحضاري الضارب في عمق التاريخ، حيث تزداد الإمارة تألقاً، خاصة خلال فصل الشتاء».

وأضافت فطاني أن نجاح الدورة الثالثة من حملة «أجمل شتاء في العالم» تأكيد على نجاح دولة الإمارات في تعزيز مكانتها السياحية إقليمياً وعالمياً من خلال تبني هوية سياحية موحدة تحتفي بالموروث والتاريخ والثقافة الإماراتية. وقد استعرضت الحلقات الـ 12 التي أنتجها وعرضها المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة خلال الحملة، بعض مناطق ومعالم الإمارة، ومن أهمها «جبل جيس» و«جزيرة المرجان» الأيقونية، ووادي نقب، ومنطقتا المزرع وشعم، وكورنيش القواسم، بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية والترفيهية والأثرية التي تعكس عراقة الموروث الشعبي الإماراتي بعاداته وتقاليده الأصيلة التي تعد جزءاً من الهوية الوطنية.