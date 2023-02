علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى «قلعة دراكولا»

من منا يوماً لم يسمع عن «دراكولا»، مصاص الدماء الشهير، والذي حفلت السينما بعديد من الأفلام التي حكت قصته، تلك الأفلام وغيرها مبنية في الأساس على رواية دراكولا للكاتب الإيرلندي برام ستوكر، والتي صدرت عام 1897، وقد استلهم ستوكر روايته من شخصية حقيقية هي الملك الروماني فلاد تسيبيش، ومن المثير للاهتمام والرعب أن قلعة هذا الملك يقال إنها لا تزال حاضرة بالفعل، وهي مزار سياحي مميز وفريد يفد إليه سنوياً أكثر من 700 ألف سائح.

حظيت هذه القلعة بهذه الشهرة الكبيرة التي هي عليها اليوم كقلعة لـ «دراكولا» بسبب فيلم أميركي شهير بعنوان

(Interview with the Vampire: The Vampire)، تم إنتاجه عام 1994، ويحكي هذا الفيلم قصة دراكولا بناء على رواية برام ستوكر سابقة الذكر، حيث كانت هذه القلعة مسرحاً لتصوير هذا الفيلم، ومن هنا جرى ربط هذه القلعة التاريخية بدراكولا، وكذا بشخصية الملك فلاد تسيبيش المستلهم منه شخصية مصاص الدماء.

تقع قلعة بران أو قلعة دراكولا على بعد 200 كم من العاصمة الرومانية بوخارست، ضمن منطقة بران في مقاطعة براشوف، وهي بلا شك أحد أشهر المعالم السياحية في رومانيا، القلعة عبارة عن قصر مهيب يعود بناؤه إلى عام 1211م، بُني القصر أعلى تلة تحيط بها أشجار وغابات كثيفة من كل اتجاه، الأمر الذي يجعلها في عزلة تامة عما حولها، ويعزز من فرص الإحساس بأنها حقاً قلعة للرعب ومصاصي الدماء.

عند وصولك إلى محيط القلعة، ستتفاجأ بمدى الجمال الذي يبدو عليه هذا القصر التاريخي، وأثناء زيارتك سيمكنك أن تأخذ جولة في أرجاء القصر، والذي يحتوي بين دفتيه على 57 غرفة، حرصت الحكومة الرومانية أن تتضمن هذه الغرف كثيراً من ممتلكات الملكة ماري، وكذلك كثيراً من الآثار والمقتنيات القيمة التي تسرد التاريخ الروماني، فهي بمثابة متحف روماني من طراز واقعي فريد.

أعلى قمة القلعة يمكنك أن تستمتع بمشاهدة المناظر المحيطة بالقلعة والتي تنبض بالجمال والحيوية، فكما أن القلعة مقصد تاريخي، فكذلك منطقة بران المحيطة هي مقصد للاسترخاء والاستمتاع بطبيعة بكر خلابة، تنمي في الذات الطاقة الإيجابية وتسلم الزائرين إلى مصادر متنوعة لتمضية الأوقات.

بالإضافة للقصر المهيب سابق الذكر، حافظت القلعة كذلك على جمع من البيوت التقليدية البسيطة، والتي يمكنك التجول فيها ومشاهدة كيف كانت البيوت الريفية الرومانية قديماً، أما أسعار الدخول إلى القلعة فهي زهيدة بالنسبة لمعالم سياحية أخرى حول العالم، كما يتوافر بالمكان الكثير من الخدمات، ومنها الفنادق القريبة.

إن زيارة قلعة دراكولا، بمثابة جولة شائقة في الريف الروماني، ومعايشة أصيلة لأجواء خرافية سادت هذه المنطقة وعرفت بها على مدى سنوات طوال، لذلك أنصح بهذه الرحلة كثيراً، إذا كنت من محبي التاريخ والطبيعة والهدوء.