«نُوك آت ذي كابن» يتصدّر شباك التذاكر

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تصدّر فيلم «نُوك آت ذي كابن» للمخرج الأميركي المعروف بالأعمال التشويقية مانوج نايت شيامالان، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال الأسبوع الأول من عرضه، وأزاح «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» الذي هيمن على المركز الأول سبعة أسابيع، على ما ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز».

وحقق الفيلم 14.2 مليون دولار إيرادات بين الجمعة والسبت الماضيين، في نتيجة جيدة جداً لفيلم لم تتجاوز تكلفة إنتاجه 20 مليون دولار. وأعاد شيامالان التطرق في الفيلم إلى موضوعاته المفضلة، إذ يتناول العمل قصة زوجين يذهبان في رحلة برفقة ابنيهما إلى كوخ بإحدى الغابات.