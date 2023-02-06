بيونسيه الأكثر فوزاً بجوائز غرامي

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حلقت المغنية الأميركية بيونسيه بلقب أكثر فنان يحصد جوائز غرامي على الإطلاق، إثر ارتفاع عدد مرات فوزها إلى 32 مكافأة، بعدما حصدت تكريماً عن أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة في هذه الجائزة التي تُعدّ بالنسبة إلى الموسيقى بمنزلة جوائز الأوسكار سينمائياً.

وحصلت نجمة البوب على جائزة غرامي في فئة أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة عن «رينيسانس» في الدورة الخامسة والستين من حفلة توزيع جوائز غرامي التي أُقيمت في لوس أنجلوس، محطّمة بذلك رقم قائد الأوركسترا الشهير جورج شولتي الذي حصد خلال مسيرته الفنية 31 جائزة.