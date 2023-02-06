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فرقة إندونيسية تمزج الجد والفكاهة

فرقة إندونيسية تمزج الجد والفكاهة
7 فبراير 2023 02:37

جاكرتا (أ ف ب) 

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أمام آلاف الإندونيسيين الشباب، تقف المغنية رِيين ياماين لتقدم عروضاً في مهرجانات العاصمة جاكرتا، وترافق المغنية صاحبة الصوت العذب موسيقيات من فرقة «ناسيدا ريا» النسائية، يضعن الحجاب، ويعزفن على آلات البونغو والكمان والمندولين ومزامير الخيزران والدفوف. 
وتضم المجموعة التي أُنشئت قبل 47 عاماً عشرات الموسيقيات اللواتي يمزجن التراث الموسيقي العربي، وموسيقى دانغدوت الإندونيسية الشعبية. وجذبت الأغنيات الشعبية للفرقة التي تجمع بين التوجيه والفكاهة وتتناول موضوعات جدية كالعدالة أو حقوق الإنسان، جيلاً شاباً يبحث عن الابتهاج، ويطلق صيحات الإعجاب بقائدة الفرقة قائلاً: «أمي أمي».

إندونيسيا
جاكرتا
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