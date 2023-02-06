مشاركة إماراتية ومغربية في «سينيمانا» بسلطنة عُمان
مشاركة إماراتية ومغربية في «سينيمانا» بسلطنة عُمان
6 فبراير 2023 21:05
محمد نجيم (الرباط)
تسجل المملكة المغربية حضورها، في الدورة الرابعة من مهرجان «سينيمانا» الدولي بسلطنة عُمان، الذي ينظم خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير الجاري، بمشاركة: الإمارات، السودان، العراق، فلسطين، البحرين، إيران، صربيا، البرتغال، الهند، السعودية، الكويت، الأردن، تونس، سوريا، والجزائر.
مشاركة المغرب تتمثل في أفلام «نعيمة» للمخرج سامي سيف سر الختم، و«معكوس» للمخرج عبد الرحيم بوكلاس، و«أم المهرج» للمخرجة منال الغوا، و«تعاريف، تخاريف» للمخرج عزيز بوجة، فيما تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، بفيلم «218 خلف جدار الصمت» للمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ضمن «مسابقة الأفلام الطويلة»، إلى جانب فيلم إماراتي آخر هو «ستارة» للمخرجين ماجد الجسمي وخليفة البحري.
أما الأفلام الأخرى التي تتنافس للفوز بجوائز المهرجان، ضمن «مسابقة الأفلام الطويلة» فهي: «وش القفص» للمخرجة دينا عبد السلام، من مصر، و«الكمين» للمخرج أشرف العبادي، من الأردن، و«الحكيم» للمخرج باسل الخطيب، من سوريا، و«أوسكار» للمخرج محمد بن عبدالله، من الجزائر، و«A Cross in the desert» للمخرج Hadzi-Aleksandar Djurovic، من صربيا والأردن ورومانيا، و«آخر السعاة» للمخرج سعد العصامي، من العراق، و«حياة امرأة» للمخرج سمير عارف.
أما في «مسابقة الأفلام القصيرة»، فتشارك أفلام «ربيع ممطر» للمخرج أحمد خليل علي، و«Phase» للمخرجة أنجي حسام، و«ساره» للمخرج عبد الله عادل، و«ما لا نراه» للمخرج أدهم يحيى، و«مكتوب» للمخرج محمد ربيع، و«أوضتين وصالة» للمخرج مينا ماهر ميلاد، و«الرسالة الأخيرة» للمخرج وليد ساري، و«لأحيا في مكان آخر» للمخرج صفاء السيد، و«الطريق إلى رام الله» للمخرج محمد عيسى، و«عكازتي» للمخرج أحمد طارق حمد، و«المتوج بأوراق الغار» للمخرجة حياة أمجد، و«ستة أيام لا تكفي» للمخرجين محمود أبو شمسية وثائر متولي، و«المادة 57» للمخرج علي حسن عباس، و«شيرين» للمخرج زيد شكر، و«آخر الوعود» للمخرج علي عبد الستار، و«سكَرَة» للمخرج محمد عبد الأمير، و«سلام» للمخرج فاتن كريم، و«Traffic light» للمخرج محمد خضير، و«الدروج» للمخرج حميد العامري، و«بيتاكورين» للمخرج محمد علي الدروشي، كما سيتم تكريم شخصيات من نجوم الفن والسينما.