زيتون ورحمة.. في حفل غنائي بأبوظبي

يستعد النجم السوري ناصيف زيتون، والفنانة العراقية رحمة رياض، لإحياء حفل غنائي وموسيقي ضخم في فندق باب القصر المطل على كورنيش أبوظبي يوم 11 فبراير الجاري. يقدم ناصيف خلال الحفل الذي يتزامن مع «عيد الحب»، باقة من أروع الأغنيات باللون الشعبي، إضافة إلى باقة من أغنيات ألبومه الجديد الذي طرحه مؤخراً، لإمتاع الجمهور، ويُذكر أن زيتون احتفل مؤخراً على طريقته الخاصة بوصول مجموع المشاهدات عبر صفحته الخاصة على يوتيوب إلى «مليارين». وتشارك النجمة العراقية رحمة رياض في إحياء الحفل الغنائي والموسيقي الضخم في فندق باب القصر بالعاصمة الإماراتية، ضمن احتفالات «عيد الحب»، وأعربت رحمة عن سعادتها بالغناء في أبوظبي، حيث تقدم لجمهور الطرب عدداً من الأغاني العراقية التراثية وأغانٍ خاصة بها، وقالت «سعيدة ومتحمسة للغناء في أبوظبي المتميزة بثقافتها وتراثها وحضارتها وتطورها». ورحب مرشد الشامسي، مدير إدارة التشريفات في فندق باب القصر - أبوظبي، بالفنان نصيف زيتون، نجم الطرب الجميل على مستوى العالم العربي، والذي دوماً يسعد جمهوره بأروع الأغاني التراثية. وأضاف قائلاً «يسرنا أيضاً أن نرحب بالنجمة العراقية المحبوبة رحمة رياض التي تلتقي محبيها في أبوظبي، لتقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيها الخاصة».