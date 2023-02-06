دانا الفردان تحلق في «دبي أوبرا»



أبوظبي (الاتحاد)

أحيت الفنانة دانا الفردان حفلاً على مسرح «أوبرا دبي» وسط حضور جماهيري كبير، من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية.

وعبرت الملحنة وكاتبة الأغاني عن سعادتها بتقديمها حفلاً في دبي، معلنة أنه بداية لجولة من الحفلات التي ستقدمها في دول الخليج والدول العربية خلال الفترة المقبلة.

وقدمت دانا مجموعة من أغنياتها باللغة الإنجليزية وسط تفاعل من الحضور الذي استقبلها بحفاوة كبيرة، خصوصاً أنها اعتادت تقديم حفلاتها في بريطانيا وأوروبا.

والفردان، التي تخرجت في الجامعة الأميركية بالشارقة، هي أول ملحنة ومغنية وكاتبة أغانٍ قطرية، وكذلك أول قطرية تغني بالإنجليزية، وهي سفيرة ثقافية لأوركسترا قطر الفلهارمونية، وقدمت إبداعها في حفل افتتاح كأس العالم في قطر 2022 بغنائها الأغنية القطرية «يا هلا».

وتجمع ألحان الفردان بين الموسيقى الكلاسيكية والحديثة، وتمزج بين موسيقى الشرق والغرب، وأصدرت أول ألبومها «الرسام» عام 2013، وأطلقت العام الماضي ألبومها الموسيقي «إنديجو».

وتحرص دانا على كتابة وإنتاج المسرحيات الموسيقية، لتعريف المجتمعات الغربية بالشخصيات العربية.

وقدمت الفردان العرض المسرحي «بروكن وينجز» أو الأجنحة المتكسرة، وهو عرض موسيقي حول حياة الأديب اللبناني جبران خليل جبران، وتم عرضه لأول مرة عام 2018، على مسرح «هاي ماركت» بلندن، ومهرجان بيت الدين في لبنان، ودار الأوبرا في «كتارا» بقطر، و«دبي أوبرا».

وقامت عام 2021 بتلحين قصة الفيلسوف جلال الدين الرومي في القرن الـ13 من تأليف إيفرين شارما.