الثلاثاء 7 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

دانا الفردان تحلق في «دبي أوبرا»

دانا الفردان تحلق في «دبي أوبرا»
6 فبراير 2023 15:13


أبوظبي (الاتحاد)
أحيت الفنانة دانا الفردان حفلاً على مسرح «أوبرا دبي» وسط حضور جماهيري كبير، من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية.
وعبرت الملحنة وكاتبة الأغاني عن سعادتها بتقديمها حفلاً في دبي، معلنة أنه بداية لجولة من الحفلات التي ستقدمها في دول الخليج والدول العربية خلال الفترة المقبلة.
وقدمت دانا مجموعة من أغنياتها باللغة الإنجليزية وسط تفاعل من الحضور الذي استقبلها بحفاوة كبيرة، خصوصاً أنها اعتادت تقديم حفلاتها في بريطانيا وأوروبا.
والفردان، التي تخرجت في الجامعة الأميركية بالشارقة، هي أول ملحنة ومغنية وكاتبة أغانٍ قطرية، وكذلك أول قطرية تغني بالإنجليزية، وهي سفيرة ثقافية لأوركسترا قطر الفلهارمونية، وقدمت إبداعها في حفل افتتاح كأس العالم في قطر 2022 بغنائها الأغنية القطرية «يا هلا».
وتجمع ألحان الفردان بين الموسيقى الكلاسيكية والحديثة، وتمزج بين موسيقى الشرق والغرب، وأصدرت أول ألبومها «الرسام» عام 2013، وأطلقت العام الماضي ألبومها الموسيقي «إنديجو».
وتحرص دانا على كتابة وإنتاج المسرحيات الموسيقية، لتعريف المجتمعات الغربية بالشخصيات العربية.
وقدمت الفردان العرض المسرحي «بروكن وينجز» أو الأجنحة المتكسرة، وهو عرض موسيقي حول حياة الأديب اللبناني جبران خليل جبران، وتم عرضه لأول مرة عام 2018، على مسرح «هاي ماركت» بلندن، ومهرجان بيت الدين في لبنان، ودار الأوبرا في «كتارا» بقطر، و«دبي أوبرا».
وقامت عام 2021 بتلحين قصة الفيلسوف جلال الدين الرومي في القرن الـ13 من تأليف إيفرين شارما.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية تتسارع وعلاقاتنا الاقتصادية في نمو.. والأرقام قياسية
«حوارات الابتكار».. الاستثمار في الإنسان لمواكبة التطورات العالمية
دبي
دبي أوبرا
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
عشرات الوفيات.. تفش غامض لالتهاب السحايا في المكسيك
عربي ودولي
عشرات الوفيات.. تفش غامض لالتهاب السحايا في المكسيك
اليوم 07:56
مودي
مودي يفتتح أكبر مصنع للطائرات المروحية في الهند
اليوم 07:52
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
عربي ودولي
زلزال جديد قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 07:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©