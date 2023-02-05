«حجر الرحى» يفتتح «العين السينمائي الدولي»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تنطلق مساء اليوم في قلعة الجاهلي، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان «العين السينمائي الدولي»، التي تقام في مدينة العين، برعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، في الفترة من 6 إلى 11 فبراير 2023، مقدماً 66 فيلماً من أبرز الأفلام الدولية والعربية والخليجية والمحلية المتميزة، والتي تشهد أغلبها عرضها الأول على شاشات «العين السينمائي الدولي» ضمن مسابقاته الرسمية، «الصقر الدولي الطويل» و«الصقر الخليجي الطويل» و«الصقر الإماراتي القصير» و«الصقر الخليجي القصير» و«الصقر لأفلام المقيمين» و«الصقر لأفلام الطلبة».

يشهد حفل الافتتاح، تكريم نخبة من صناع الفن السابع، ضمن برنامج «إنجازات الفنانين»، احتفاء بمسيرتهم الفنية الحافلة بالعديد من الإنجازات للارتقاء بالسينما، وهم: الممثل والمنتج الإماراتي أحمد الجسمي، والممثلة المصرية القديرة نادية الجندي، والممثل السعودي عبدالله المحيسن، وأحمد غولشن الذي يُعد من أوائل الموزعين للأفلام في منطقة الخليج.

فيلم الافتتاح

ويحتفي المهرجان في دورته الحالية بالفيلم المحلي وما حققه من إنجازات، حيث تم اختيار «حجر الرحى» في عرض افتتاح المهرجان، وهو للكاتب والمخرج الإماراتي ناصر الظاهري، الذي يتناول سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فيما استقطب المهرجان في مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» 6 أفلام، من بينها 5 أفلام من الإمارات، حاصدة نصيب الأسد، وهي: «منشل»، «أحلام العصر»، «حجر الرحى»، «كينج الحلبة»، و«100 عبوة»، وفيلم من الكويت بعنوان «عماكور».

أما في «الصقر الإماراتي القصير»، فاختار المهرجان 16 فيلماً من الأفلام المحلية القصيرة التي نفذت بأياد إماراتية، ومواهب مبدعة في عالم السينما.

«السينما تجمعنا»

وبمناسبة انطلاق الدورة الخامسة من المهرجان، قال عامر سالمين المري، مؤسس ومدير عام «العين السينمائي» لـ«الاتحاد»: تحديات كثيرة واجهناها، لكن شغفنا يدفعنا للاستمرارية، من أجل حضور فعال لمهرجان سينمائي إماراتي، يدعم الفيلم المحلي، وصناع السينما في المنطقة، وإظهار مواهب المستقبل، وتوفير منصة مثالية لتقديم إبداعاتها، وجمع أفلام العالم تحت شعار «السينما تجمعنا» من أجل تبادل الخبرات والثقافات السينمائية.

صفة دولية

أشار عامر المري، قائلاً: 5 سنوات هي عمر «العين السينمائي» عشنا معها ونحن على يقين بأن الفن الرفيع سيبقى أثره ممتداً في الزمان والمكان، وفي الدورة الحالية من المهرجان الذي يحلق في سماء العالمية بفضل الجهود التي بذلت لاكتسابه صفة الدولية، تم استقطاب أفضل الأفلام المحلية والخليجية والعالمية، وإبرام اتفاقات وتنفيذ مبادرات وجولات سينمائية مكوكية في محافل دولية في حب «الفن السابع»، وها هو يحتفي بمزيد من الإبداع السينمائي المحلى من خلال عرض الفيلم الإماراتي «حجر الرحى» في الدورة الحالية، ومن ثم الاحتفاء بالسينما الأفريقية العريقة، فضلاً عن استحداث مسابقة «الصقر الدولي الطويل» لتواكب ما حققه المهرجان من إنجازات.