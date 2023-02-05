8 نصائح لمستخدمي العدسات اللاصقة

ترجمة: عزة يوسف

تشير مؤسسة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض، إلى أن 90% من مستخدمي العدسات اللاصقة لا يتبعون التعليمات المناسبة لتعقيمها وتنظيفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات بل وربما فقدان البصر، لذلك، قدم موقع «Everyday health» الأميركي بعض النصائح للتعامل مع العدسات اللاصقة، ومنها:

نظافة اليدين

قد تكون اليدان ملوثتين بالجراثيم، لذا احرص على غسلهما جيداً وتجفيفهما قبل التعامل مع العدسات.

غسل العلبة

أثبت الباحثون أن عدم غسل وتجفيف عبوة العدسات يزيد من وجود الكائنات الدقيقة بها، لذا يجب سكب محلول داخلها ثم مسحها جيداً وشطفها بمحلول جديد وتجفيفها، والاحتفاظ بها مقلوبة حتى تعيد إليها العدسات في الليل، كما يجب تغيير العلبة كل مدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر.

محلول جديد

استخدم دائماً محلولاً جديداً، ولا تخلط القديم بالجديد ولا تضع العدسات ليلاً في محلول الصباح، ولا تغسل العدسات بماء الصنبور، فكل هذه الممارسات قد تؤدي إلى التهاب القرنية «الشوكميبي»، وهي عدوى نادرة مؤلمة ويصعب علاجها.

الوصفة الطبية

لكل منا سطح عين ذو خصائص فريدة قد تتأثر بكل من العدسات الطبية أو التجميلية، لذا يجب استشارة الطبيب قبل ارتداء أي منها.

النوم بالعدسات

يزيد ذلك من خطر الإصابة بالعدوى بمقدار 10 مرات، ولكن هناك بعض الأنواع المصرح بالنوم بها، لذا يجب استشارة الطبيب.

الاستحمام بدونها

الماء يحتوي على كائنات دقيقة قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

الاستبدال

لا تستعمل العدسات بعد الوقت الموصى به لاستعمالها، واستبدلها كل فترة.

متابعة الطبيب

حتى لو لم تشعر بسوء، فبعض المشاكل يمكن اكتشافها أثناء الفحص الدوري، وعند شعورك بحكة أو احمرار، قم بنزع العدسات فوراً وراجع طبيبك إذا لم تشعر بتحسن.