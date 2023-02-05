نسرين أمين.. «تحت الوصاية»

محمد قناوي (القاهرة)

تلعب الممثلة المصرية نسرين أمين دور زوجة تتلقى صدمة بوفاة زوجها، في مسلسل «تحت الوصاية» المرشح للعرض في رمضان المقبل، وتواجه العديد من الأزمات مع عائلة زوجها، وتضطر للعمل في مهن شاقة من أجل الإنفاق على أطفالها.

وقالت لـ«الاتحاد»، إنها في مسلسل «بابا المجال» تقدم شخصية فتاة من حارة شعبية وتنشأ قصة حب بينها وبين تاجر قطع غيار السيارات لتتطور مع الأحداث، ويشارك في بطولته سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، ورياض الخولي، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسي.

أما في مسلسل «حرب الجبالي» فتقدم شخصية شريرة في عمل من 45 حلقة، يُعرض بعيداً عن رمضان، حيث تلعب دور زوجة تخطط دائماً لإيذاء الآخرين، حتى تحقق أهدافها وطموحاتها.

وانتهت نسرين من تصوير أحدث أعمالها السينمائية، وهو فيلم «رهبة»، المقررعرضه قريباً، وتجسد خلاله دور مطربة شعبية تسعى للنجومية بشتى الطرق، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، وسما إبراهيم ومحمود البزاوي، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الخالق.

وأكدت نسرين أنها حققت خطوات جادة في مشوارها وتحرص على اختيار أدوارها بعناية، فقد انتهت مرحلة المشاركة لمجرد التواجد أو الانتشار، وتسعى لتقديم نوعية مختلفة من الدراما، حتى لا تخسر ثقة الجمهور.