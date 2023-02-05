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جوجل: تطوير منصة محادثة بالذكاء الاصطناعي

جوجل: تطوير منصة محادثة بالذكاء الاصطناعي
6 فبراير 2023 01:13

نيويورك (د ب أ)

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ذكرت تقارير إعلامية أن شركة جوجل تطور منصة للمحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي لمنافسة منصة شات جي.بي.تي التي تحقق انتشاراً سريعاً منذ إطلاقها في أواخر العام الماضي. وذكرت شبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية أن جوجل طورت أداة جديدة باسم أبرينتايس بارد، وقالت ليلي لين المتحدثة باسم الشركة «منذ وقت طويل نركز على تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة الناس، نواصل اختبار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا داخلياً لكي نتأكد من أنها ستكون مفيدة وآمنة»، وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديب مايند التابعة لجوجل إن الشركة «تفكر في طرح نسخة تجريبية من منصة محادثة بالذكاء الاصطناعي باسم سبارو خلال العام الحالي».

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