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48 مليون دولار من أول تذكرة يانصيب

48 مليون دولار من أول تذكرة يانصيب
6 فبراير 2023 01:14

مونتريال (أ ف ب)

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فازت طالبة كندية تبلغ 18 عاماً، اشترت للمرة الأولى تذكرة يانصيب، بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 48 مليون دولار، وأوضحت جولييت لامور، وهي طالبة في سو سان ماري في أونتاريو، خلال تسلمها جائزتها أنّها اشترت أول تذكرة يانصيب بعدما شجعها جدّها على ذلك، وكانت شركة يانصيب «أو أل جي» الخاصة بأونتاريو أعلنت خلال نهاية الأسبوع هوية الفائزة الوحيدة بالجائزة الكبرى في السحب، مشيرة إلى أنّ جولييت لامور «هي أصغر فائز بمبلغ كبير كهذا في يانصيب كندا»، ولم تتابع جولييت نتائج السحب ولم يخطر في بالها أنها قد تكون الفائزة، قبل أن يخبرها زملاؤها بأنّ التذكرة الفائزة قد تم شراؤها في سو سان ماري. وبعدما اقترح عليها أحد زملائها أن تتحقق من تذكرتها عبر تطبيق «أو أل جي»، فوجئت بأنها الفائزة. 

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