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«كارنيفال دي فينيسيا»

«كارنيفال دي فينيسيا»
6 فبراير 2023 01:13

(وكالات)

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بموكب القوارب والألعاب النارية والموسيقى الصاخبة وأضواء الليزر المبهرة عادت فعاليات «كارنيفال دي فينيسيا» أو كرنفال البندقية أشهر كرنفال في أوروبا، بعد غياب عامين بسبب الجائحة، وارتدى المحتفلون الأقنعة المصنوعة من الجلد أو البورسلين أو الزجاج، وجدفوا بالقوارب التي تزينت بالأعلام والأشكال المبهجة وسط القنوات المائية الشهيرة في البندقية، ومن المتوقع مشاركة حوالي ثلاثة ملايين زائر في الكرنفال الذي يستمر أسبوعين في منطقة فينيتو الشمالية الشرقية بإيطاليا، وتم تركيب 10 مسارح ملونة لاستضافة عروض التمثيل الصامت والمهرجين والممثلين وألعاب السحر التي تستقطب جمهوراً كبيراً من الأطفال، وتستمر فعاليات كرنفال البندقية حتى 21 فبراير. 

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