محمد فراج.. في «بطن الحوت»

يجسد محمد فراج شخصية شاب تدفعه ظروفه المعيشية الصعبة للانضمام لإحدى الجماعات الإرهابية، ليدخل في صراع كبير مع شقيقه، وذلك من خلال أحداث مسلسل «بطن الحوت»، الذي يتناول العديد من القضايا، منها صراع تجار المخدرات والصراع بين الإخوة، في إطار الإثارة والغموض. وأكد فراج لـ«الاتحاد» أن الجمهور سيفاجأ بهذه الشخصية، حيث يجد متعة كبيرة في تجسيد الأدوار الصعبة والمركبة والتي تتطلب منه تركيزاً كبيراً ومجهوداً مضاعفاً. وقال إن دوره في «بطن الحوت» الذي يعرض في رمضان المقبل، يختلف من حيث الشكل والمضمون، عن دوره الذي قدمه قبل عامين في «لعبة نيوتن»، رغم انتماء الشخصيتين لشريحة واحدة. وأبدى فراج سعادته بردود الفعل التي يتلقاها حول مسلسل «الغرفة 207»، الذي عُرض مؤخراً على إحدى المنصات الإلكترونية، وقال إن تحقيق المسلسل الذي تدور أحداثه في أواخر ستينيات القرن الماضي، لنجاح جماهيري ونقدي كبير دفع الشركة المنتجة لتقديم جزء ثانٍ منه في الفترة المقبلة. وكان فراج قد انتهى من تصوير دوره في فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، ويجسد فيه شخصية شاب متخبط في حياته، ينضم لإحدى فرق المكفوفين، ويتبين أنه نصاب محترف.