الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

محمد فراج.. في «بطن الحوت»

محمد فراج
5 فبراير 2023 22:30

سعيد ياسين (القاهرة)

يجسد محمد فراج شخصية شاب تدفعه ظروفه المعيشية الصعبة للانضمام لإحدى الجماعات الإرهابية، ليدخل في صراع كبير مع شقيقه، وذلك من خلال أحداث مسلسل «بطن الحوت»، الذي يتناول العديد من القضايا، منها صراع تجار المخدرات والصراع بين الإخوة، في إطار الإثارة والغموض. وأكد فراج لـ«الاتحاد» أن الجمهور سيفاجأ بهذه الشخصية، حيث يجد متعة كبيرة في تجسيد الأدوار الصعبة والمركبة والتي تتطلب منه تركيزاً كبيراً ومجهوداً مضاعفاً. وقال إن دوره في «بطن الحوت» الذي يعرض في رمضان المقبل، يختلف من حيث الشكل والمضمون، عن دوره الذي قدمه قبل عامين في «لعبة نيوتن»، رغم انتماء الشخصيتين لشريحة واحدة. وأبدى فراج سعادته بردود الفعل التي يتلقاها حول مسلسل «الغرفة 207»، الذي عُرض مؤخراً على إحدى المنصات الإلكترونية، وقال إن تحقيق المسلسل الذي تدور أحداثه في أواخر ستينيات القرن الماضي، لنجاح جماهيري ونقدي كبير دفع الشركة المنتجة لتقديم جزء ثانٍ منه في الفترة المقبلة. وكان فراج قد انتهى من تصوير دوره في فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، ويجسد فيه شخصية شاب متخبط في حياته، ينضم لإحدى فرق المكفوفين، ويتبين أنه نصاب محترف.

أخبار ذات صلة
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
الرياضي
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
اليوم 16:00
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
الرياضي
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
اليوم 16:00
منصور بن زايد
الإمارات
منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار "
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©