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ماذا يعني ظهور «هلال» في عينك؟

تعبيرية
5 فبراير 2023 21:04

كم مرة سمعت عن تدهور صحة شخص بسبب مرض كان من الممكن أن يتعامل معه بسرعة وأمان إذا اكتشفه مبكرا؟.. هذا هو تحديدا ما يجب الانتباه إليه عندما يتعلق الأمر بالكوليسترول.

وقال مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، إن وجود "لون رمادي مائل للبياض على شكل نصف قمر، على السطح الخارجي للقرنية" يحدث ذلك عندما يتراكم الكوليسترول الزائد في الجسم، وفق تقرير نشره موقع «سكاي نيوز».

وإلى جانب الهلال في العين، قد تظهر علامات أخرى على الجسم، تعد بمثابة جرس إنذار لتحذيرك من ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك، تشمل: تورم الأوتار على مفاصل يديك ووتر العرقوب في مؤخرة الكاحل. يمكن أن تبدو مثل كتل دهنية صغيرة. بقع مرتفعة شاحبة صفراء، حول العينين وعلى الجفون (زانثلازما).

وكما هو الحال مع ارتفاع الكوليسترول المرتبط بنمط الحياة، فإن الكوليسترول المرتبط بالتاريخ العائلي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل أمراض القلب.

هناك اختلاف رئيسي بين الكوليسترول "العائلي" وذلك المرتبط بنمط الحياة، وهو أن التغييرات في نمط الحياة لخفض المرتبط بعوامل الوراثة لن تكون كافية في كثير من الأحيان".

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "إنه اضطراب وراثي يؤثر على واحد من كل 250 شخصا، ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب التاجية في سن أصغر". بالنسبة للأشخاص الذين يعانون منه، فإن ممارسة الرياضة وعادات الأكل الصحية مهمة، لكنها غالبا لا تكفي لخفض نسبة الكوليسترول لديهم إلى مستوى صحي. أخبار ذات صلة

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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