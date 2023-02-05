«القافلة الوردية».. 8700 فحص مبكر لسرطان الثدي

أعلنت «مسيرة فرسان القافلة الوردية»، المبادرة الوطنية التي تنظمها «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، إجراء 8775 فحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي للرجال والسيدات، منذ أن باشرت تنفيذ المرحلة الأولية من مسيرتها الحادية عشرة، التي تنظمها هذا العام في الفترة ما بين 4 وحتى 10 فبراير الجاري، عبر الإمارات السبع.

بلغ عدد الفحوص في العيادات الثابتة للقافلة الوردية 8467 فحصاً، والتي باشرت في تقديم الفحوص السريرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي منذ 20 يناير الماضي في 11 موقعاً مختلفاً بالدولة، مستبقةً انطلاق المسيرة بأسبوعين، فيما بلغت الفحوص التي أجرتها العيادات المتنقلة حتى الآن 308 فحوص في كل من الشارقة وعجمان.

وخلال اليوم الأول من المسيرة، استقبل الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، المدير العام لمكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان، فرسان القافلة الوردية في إمارة عجمان مع وصولهم لـ«نادي الزوراء للجولف»، فيما يتقدمهم طوال أيام المسيرة السبعة الشيخ فاهم القاسمي، المبعوث الخاص للقافلة الوردية، حيث استمع النعيمي لشرحٍ وافٍ عن أبرز المحطات والفعاليات المصاحبة للمسيرة، معرباً عن تقديره لكل الجهود التي تقدمها «القافلة الوردية» و«جمعية أصدقاء مرضى السرطان» لدعم المصابين ورفع الوعي المجتمعي بكل جوانب المرض.

وتوجهت المسيرة خلال يومها الثاني 5 فبراير، نحو محطتها التالية في إمارة دبي، حيث بدأت جولتها في المدينة انطلاقاً من «جيت أفينيو» بمركز دبي التجاري العالمي، لتتوجه بعد ذلك إلى «داون تاون مراسي درايف» و«سكاي دايف دبي»، مروراً «بمساكن شاطئ جميرا» وانتهاءً بـ«سيتي ووك»، في حين توقفت العيادة المتنقلة في «شاطئ لا مير»، والعيادات المصغرة في «برواز دبي» و«سيتي ووك»، بينما تواجدت العيادات الثابتة في دبي في كل من مركز «لولو البرشاء» و«مردف سيتي سنتر»، والتي تستمر في تقديم فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي حتى 10 فبراير الجاري.

وستعود «مسيرة فرسان القافلة الوردية» خلال يومها الثالث إلى الشارقة، منطلقةً من مقر «بيئة» في الثامنة صباحاً، لتزور بعدها عدداً من المؤسسات والوجهات، منها «مدينة الشارقة للإعلام» (شمس)، و«هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون»، ومجمّع «الجادة» في الزاهية، و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، لتصل أخيراً إلى «مستشفى الجامعة بالشارقة».

وفيما خصصت القافلة الوردية أربع عيادات ثابتة في الشارقة، تستقبل الجمهور في كلٍ من واجهة المجاز المائية، وميغا مول، ومركز اللولو للتسوق فرع البطينة، ولول سينترال الشارقة، تتوقف العيادة المتنقلة خلال اليوم الثالث عند هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، فيما تنتقل العيادات المصغّرة إلى أماكن إقامة موظفي «العربية للطيران»، قبل أن تنطلق لاحقاً إلى «الجامعة القاسمية».