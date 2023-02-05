لماذا الفراشات الملكية مهددة بالانقراض؟

انتاب محبّو الطبيعة قلق كبير من خطر انقراض الفراشات الملكية عقب العواصف التي ضربت أخيراً ولاية كاليفورنيا الأميركية... فهذا النوع من الفراشات الذي تصعب حمايته، يُراقب بعناية منذ عام 2020 حين كاد ينقرض من المنطقة.
بمجرد أن استقر الطقس وأشرقت الشمس، أطلقت مجموعة من المتطوعين عملية تعداد للفراشات التي تتجمع على قمم أشجار السرو.
وتتجمع الفراشات على أطراف جذوع الأشجار في مستعمرات، فيما تبدو كعناقيد رمادية طويلة مع بقع برتقالية عندما تفرد إحداها جناحيها.
وتشعر ستيفاني توركوت إيدنهولم بالقليل من الاطمئنان بعدما تمكّنت من تعداد أكثر من ألف فراشة في حالة استكنان (عندما يعمل الجسم ببطء) ونحو مئة فراشة نشطة في محمية باسيفيك غروف، وهي بلدة صغيرة تقع على ساحل كاليفورنيا، ومجاورة لمونتيري.
في صباح ذلك اليوم، كانت ستيفاني التي تعمل مدرّسةً تشرح لتلاميذها في إحدى المدارس الابتدائية عن حياة الفراشات الملكية.
وتمكّن التلاميذ من مشاهدة عشرات الفراشات تطير بعيداً معتقدةً بالخطأ أنّ درجات الحرارة المعتدلة تشير إلى أنّ فصل الشتاء قد انتهى. وتقول عالمة الطبيعة «من البكر جداً أن تتحرك الفراشات على هذا النحو، فهي تستهلك مخزونها من الدهون».
وتضيف «إذا تزاوجت الآن، فإن الإناث ستتجه نحو الوديان بحثًا عن نبتة الصقلاب لتضع بيضها. إلا أن هذه النبتة لن تنمو قبل أسابيع عدة».
وكان المتطوعون أحصوا نهاية نوفمبر أكثر من 330 ألف فراشة من نوع الفراشات الملكية الأكثر انتشاراً على الساحل الغربي للولايات المتحدة، بحسب جمعية «زيرسيس» لحفظ الطبيعة.