فوز فيلم صومالي بجائزة مهرجان "كليرمون فيران" الفرنسي
فوز فيلم صومالي بجائزة مهرجان "كليرمون فيران" الفرنسي
5 فبراير 2023 14:49
فاز فيلم "ويل ماي بارنتس كَم تو سي مي" للمخرج الصومالي مو هاراوي بالجائزة الكبرى في الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان الأفلام القصيرة في كليرمون فيران في فرنسا، وهو أكبر حدث من نوعه في العالم، على ما أفاد المنظمون السبت.
وكان الفيلم الذي يمتد على 28 دقيقة، برز بين الأعمال المرشحة لنيل الدب الذهبي في فئة الأفلام القصيرة خلال الدورة الأخيرة من مهرجان برلين السينمائي.
وفاز الفيلم الوثائقي "ذي ستراغل إز إن أند" للمخرج أرثور توماس بافلوسكي والذي صُوّر في مارسيليا (جنوب فرنسا) بالجائزة الكبرى في المسابقة الوطنية، فيما نال "هيديس" لأوليفييه سيم ويان غونزاليس الجائزة الكبرى في مسابقة "لابو". وذهبت جائزة أفضل ممثلة عالمية إلى اليونانية لينا باباليغورا عن دورها في فيلم "إرهوستس-737" للمخرج اليوناني ثاناسيس نيوفوتيستوس.
وفاز "أو هوميم دو ليكسو" للمخرجة البرتغالية لورا غونسالفيس بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة. وكان منظمو المسابقات الثلاث الوطنية والدولية ولابو، اختاروا 157 فيلماً من أصل 8300 عمل، تمثل 52 دولة.