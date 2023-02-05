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طقطقة المفاصل قد تكون علامة على أمر خطير

طقطقة المفاصل قد تكون علامة على أمر خطير
5 فبراير 2023 10:40

يعزو الكثير ممن يواجهون طقطقة في مفاصلهم الأمر إلى الشيخوخة والتقدم في العمر، لكن الأمر ربما يكون علامة على شيء أكثر خطورة.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، السبت، أن الأمر يعتمد على مستوى نشاطك وحتى الطقس، وفي المجمل لا داعي للقلق.

لكن في بعض الحالات، تكون طقطقة المفاصل مؤشرا على أمر خطير.

وتقول هيئة الصحة العامة في بريطانيا إن هذا الأمر قد يكون من أعراض هشاشة العظام.

ومن الأعراض التي يجب الانتباه لها طقطقة المفاصل في الركبة، إذ إن المصابين بالفصال العظمي يتأثرون في كلتا الركبتين، في حين أن البعض قد يعانون من هذه الحالة في ركبة واحدة فقط.

وسيواجه غالبية هؤلاء ألما أثناء المشي، خاصة في حالة صعودهم أو هبوطهم عن الدرج، وقد يصل الأمر إلى تأرجح ركبتي الشخص أو عدم القدرة على الوقوف بشكل مستقيم.

 أما الذين يعانون من هشاشة عظام في الورك، فستكون لديهم مشكلة في تحريك مفاصل الورك مثل صعوبة ارتداء الأحذية أو الصعود إلى السيارة والخروج منها، وعادة ما يعاني هؤلاء أبضا من ألم من الفخذ وخارج الورك.

ويصيب الفصال العظمي 3 مناطق رئيسية في اليد:

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    قاعدة الإبهام.
    المفاصل الأقرب إلى أطراف أصابعك.
    المفاصل الوسطى من أصابعك.

وقد يتلاشى الألم بمرور الوقت ويختفي في النهاية، لكن النتوءات والتورم ستبقى.


وتشمل العلاجات لأعراض هشاشة العظام:

    إجراءات نمط الحياة مثل المحافظة على الوزن المثالي وممارسة التمارين بشكل منتظم.
    العلاج الطبي من أجل التخفيف من الألم.
    العلاجات الداعمة لجعل النشاطات اليومية أسهل.

متى تراجع الطبيب؟

تقول هيئة الصحة العامة في بريطانيا إنه ينبغي على الشخص مراجعة الطبيب في حال واجه طقطقة مستمرة في المفاصل.

وبينما تؤثر هشاشة العظام على المفاصل في الجسد كلها، فإن الركبة هي أكثر المناطق تأثرا، ثم الورك فالمفاصل الصغيرة في اليد.

المصدر: وكالات
التهاب المفاصل
هشاشة العظام
الشيخوخة
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