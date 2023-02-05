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انتبه.. هذه الكلمات تحظر رقمك من «واتساب»

انتبه.. هذه الكلمات تحظر رقمك من «واتساب»
5 فبراير 2023 08:44

 حذَّر « واتساب» من استخدام بعض الكلمات أثناء إجراء محادثة، مؤكداً أنها قد تتسبب في حظر رقم الهاتف على التطبيق، وبحسب صحيفة «marca» الإسبانية كشفت مصادر عن وكالات مسؤولة عن مراقبة محتوى منصة «واتساب».

وكشفت أن الشركة حظرت الحسابات التي أرسلت بعض الرسائل الجماعية؛ التي يعتبرها التطبيق رسائل إعلانية غير مرغوب فيها. وأوضحت أنه على الرغم من أن ما يحدث على الإنترنت يبقى أيضاً على الإنترنت، إلا أنه دائماً ما يتم إجراء قدر كبير من المراقبة في المجال الرقمي، بحثاً عن مخالفات محتملة أو جرائم أو محادثات غير لائقة يمكن أن تثير تنبيهاً في أعلى مجالات الأمن العالمي.

وذكرت أن هناك بعض الكلمات التي تتنافى مع الشروط التي وضعها مؤسس المنصة، وتتسبب في حظر رقم المستخدم.

ولفتت إلى أنه يجب أن تكون الرسائل مصرحاً بها ومقبولة، ما يعني أنه يجب الحرص على تجنّب المحادثات السلبية، وأكدت أن البعض قد يواجه بسبب هذه الكلمات العديد من المشكلات عند الإبلاغ عن محادثاتهم، وفي هذه الحالة يقع في مشكلة حظر رقمه مؤقتاً.

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المصدر: وكالات
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