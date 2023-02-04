انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته الثانية عشرة، السبت، بحضور عدد من نجوم وصناع ونقاد الفن السابع وسط مظاهر احتفالية امتدت عبر سطح نهر النيل وصولا إلى معبد الأقصر الأثري.
وشهد حفل الافتتاح تكريم الممثلين المصريين محمد رمضان وهالة صدقي والمخرج السنغالي منصور صورا واد والمنتج بيدرو بيمنتا من موزامبيق والموسيقار المصري هشام نزيه كما كرم اسم الممثل المصري الراحل صلاح منصور واسم الممثل التونسي الراحل هشام رستم واسم الممثلة الجزائرية الراحلة شافية بوذراع.
يعرض المهرجان، المستمر حتى التاسع من فبراير الجاري تحت شعار "السينما خلود الزمان"، 55 فيلماً من 30 دولة من بينها السنغال (ضيف شرف).
تضم مسابقة الأفلام الطويلة 12 فيلما من بينها أربعة أفلام عربية هي الوثائقي (القطرة) من تونس والروائي (الحياة ما بعد) من الجزائر والوثائقي (بيت الشَعر) من المغرب والوثائقي (بعيدا عن الوطن) من مصر.
وبجانب عروض الأفلام، ينظم المهرجان ندوة للاحتفاء بالسينما السنغالية ومرور 100 عام على ميلاد المخرج والسيناريست والمنتج عثمان سيمبين (1923-2007).
كما ينظم ندوة بعنوان (آليات الحفاظ على التراث السينمائي) في السابع من فبراير وندوة أخرى في اليوم التالي بعنوان (مصر مكان للسينما)، إضافة إلى حوار مفتوح مع المخرج سليمان سيسه بمناسبة مرور 50 عاما على السينما في مالي.
تقام، بالتوازي مع فعاليات المهرجان، "منصة المنتجين" التي تهدف إلى إيجاد حلقة وصل بين شركات إنتاج الأفلام والمنتجين المستقلين وبين أصحاب المشاريع الجديدة للأفلام القصيرة.