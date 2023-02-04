الأحد 5 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

صورة جماعية للمشاركين في حفل افتتاح المهرجان
5 فبراير 2023 01:08

أطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته الثانية عشرة، السبت، بحضور عدد من نجوم وصناع ونقاد الفن السابع وسط مظاهر احتفالية امتدت عبر سطح نهر النيل وصولا إلى معبد الأقصر الأثري.

وشهد حفل الافتتاح تكريم الممثلين المصريين محمد رمضان وهالة صدقي والمخرج السنغالي منصور صورا واد والمنتج بيدرو بيمنتا من موزامبيق والموسيقار المصري هشام نزيه كما كرم اسم الممثل المصري الراحل صلاح منصور واسم الممثل التونسي الراحل هشام رستم واسم الممثلة الجزائرية الراحلة شافية بوذراع.

يعرض المهرجان، المستمر حتى التاسع من فبراير الجاري تحت شعار "السينما خلود الزمان"، 55 فيلماً من 30 دولة من بينها السنغال (ضيف شرف).

تضم مسابقة الأفلام الطويلة 12 فيلما من بينها أربعة أفلام عربية هي الوثائقي (القطرة) من تونس والروائي (الحياة ما بعد) من الجزائر والوثائقي (بيت الشَعر) من المغرب والوثائقي (بعيدا عن الوطن) من مصر.

وبجانب عروض الأفلام، ينظم المهرجان ندوة للاحتفاء بالسينما السنغالية ومرور 100 عام على ميلاد المخرج والسيناريست والمنتج عثمان سيمبين (1923-2007).

كما ينظم ندوة بعنوان (آليات الحفاظ على التراث السينمائي) في السابع من فبراير وندوة أخرى في اليوم التالي بعنوان (مصر مكان للسينما)، إضافة إلى حوار مفتوح مع المخرج سليمان سيسه بمناسبة مرور 50 عاما على السينما في مالي.

تقام، بالتوازي مع فعاليات المهرجان، "منصة المنتجين" التي تهدف إلى إيجاد حلقة وصل بين شركات إنتاج الأفلام والمنتجين المستقلين وبين أصحاب المشاريع الجديدة للأفلام القصيرة.

أخبار ذات صلة
انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
بحضور رئيس الدولة.. نائب رئيس الدولة يمنح منصور بن زايد «وشاح محمد بن راشد آل مكتوم»
المصدر: رويترز
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
تكريم
ممثلون ومخرجون
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
الرياضي
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
اليوم 04:14
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
الإمارات
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
اليوم 01:40
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
اليوم 01:40
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
الإمارات
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
اليوم 01:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©