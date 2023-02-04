يسرا اللوزي: السينما العالمية طموحي

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الممثلة المصرية يسرا اللوزي، أن حلم الوصول إلى العالمية يراودها منذ دخولها مجال الفن، ولن تتنازل عن تحقيق هذا الحلم، ولكن اضطرت لتأجيله لحين تحقيق الشهرة والنجومية المحلية أولاً. وقالت لـ «الاتحاد»، إنها تطمح إلى تقديم أعمال في السينما العالمية، وخلال الفترة الماضية تلقت العديد من عروض اختبارات أداء للمشاركة في أعمال سينمائية، ولكن كانت في كل مرة تؤجل الخطوة بسبب رعايتها لابنتها، وتأكيد نجوميتها في السينما والدراما المصرية، وهي تحرص على صقل موهبتها من خلال ورش التمثيل في مصر والخارج. توجد يسرا على شاشة رمضان المقبل بمسلسلين، الأول هو الجزء الثالث من مسلسل «المدّاح»، مع حمادة هلال، وخالد زكي، ويركز على استمرار رحلة البحث عن الأسرار الخفية وحل الألغاز، والثاني مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج، ويناقش القضايا التي طرأت على المجتمع في السنوات الأخيرة وتأثيرها على الأسرة، وتجسد شخصية جديدة عليها تماماً. وتنتظر اللوزي عرض فيلم «ليلة العيد» خلال موسم عيد الفطر المقبل، وتجسد فيه شخصية فتاة رياضية تمارس حمل الأثقال وكمال الأجسام، لكنها تعاني القهر وتواجه صعوبات، ويناقش العمل معاناة المرأة في مراحل الطفولة والشباب والحياة الزوجية، وتدور أحداثه خلال يوم واحد.

وعبّرت اللوزي عن سعادتها بفيلم «جروب الماميز» المعروض حالياً بدور السينما، ويجمع بين أحداث واقعية مع مواقف كوميدية، ويلقي الضوء علي المشاكل التي تعاني منها الأمهات.