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سباقات الخيول بــ «ملابس مريحة»

سباقات الخيول بــ «ملابس مريحة»
5 فبراير 2023 01:36

لندن (أ ف ب)

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أعلن منظم بعض أكبر سباقات الخيول في إنجلترا، وقف فرض قواعد لباس في أنشطته بهدف جعل حضورها في متناول عدد أكبر من الناس، وتعزيز التنوع فيها، وبات نادي The Jockey Club الذي يقيم 15 سباقاً، من بينها سباقات تشلتنهام وإينتري وإيبسوم، يشجع زواره على ارتداء ملابس توفّر لهم شعوراً «بالراحة والثقة»، مشيراً إلى أن لهذا التغيير «مفعولاً فورياً»، ودرجت العادة على إلزام الرجال من جمهور بعض السباقات، وضع ربطة عنق وارتداء سترة بدلة، في حين ترتدي النساء فستاناً أو تنورة أو سروال بدلة مع قبعة، وشدد مدير النادي نيفِن تروسدايل بـ: «نأمل في أن نساهم من خلال عدم فرض قواعد على الناس في ما يتعلق بالملابس التي يمكن ارتداؤها أو عدم ارتدائها، في تأكيد كون السباق للجميع». ورأى أن «الناس يستمتعون أكثر عندما يشعرون بالراحة»، أما الاستثناءات الوحيدة فهي حظر ارتداء فساتين أو أزياء «مسيئة» أو مبتذلة أو قمصان كرة القدم.

سباقات الخيول
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