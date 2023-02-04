انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الأقصر(مصر) (د ب أ)

استضاف معبد الأقصر الفرعوني، أمس، حفل افتتاح النسخة الـ 12 من مهرجان الأقصر الدولي للسينما الأفريقية، بحضور 300 من نجوم وصناع السينما المصريين والأفارقة الذين يمثلون 31 دولة. وقال رئيس المهرجان، السيناريست المصري سيد فؤاد: إن الدورة الجديدة تقدم 55 فيلماً موزعة على 4 مسابقات هي مسابقة الفيلم الطويل، ومسابقة الفيلم القصير، ومسابقة أفلام الدياسبورا الأفريقية، ومسابقة أفلام الطلبة المصريين. وقالت مديرة المهرجان، المخرجة المصرية عزة الحسيني: إن المهرجان يشهد إلى جانب العروض السينمائية، إقامة 10 ورش فنية في مجالات الإخراج والتمثيل والرسوم المتحركة والديكور وغيرها من الفنون ذات الصلة بصناعة السينما.