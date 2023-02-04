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إصدار رواية لـ«سيلين» بعد 84 عاماً من كتابتها

إصدار رواية لـ«سيلين» بعد 84 عاماً من كتابتها
5 فبراير 2023 01:36

باريس (أ ف ب)

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تصدر في أبريل المقبل رواية لم يسبق أن نُشرَت للكاتب الفرنسي لوي فردينان سيلين، عُثِر عليها في مخطوطاته، وتحمل عنوان «إرادة الملك كروغولد»، وأشارت دار «غاليمار» للنشر إلى أن رواية سيلين (1894-1961) التي تدور أحداثها في العصور الوسطى تصدر في 27 أبريل، وأوضحت أنها ستنشر نسختين من الرواية، إحداهما طبعها المؤلف على الآلة الكاتبة «في النصف الأول من ثلاثينيات القرن العشرين»، وعنوانها «أسطورة الملك رينه»، والثانية هي المخطوطة التي تحمل العنوان المعتمد و«يرجع تاريخها على الأرجح إلى ما بين عامي 1939 و1940».

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