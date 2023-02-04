ربيع «مكارتني وأديداس»

(وكالات)

بحضور العشرات من نجمات الغناء والسينما الأميركية، أقامت مصممة الأزياء العالمية ستيلا مكارتني حفلاً أسطورياً بمناسبة مرور 18 عاماً على الشراكة مع شركة أديداس للملابس الرياضية في لوس أنجلوس، وشهد الحفل تقديم مجموعة الربيع لعام 2023 التي تمزج بين الرياضة والأناقة، من خلال إعادة رؤية مكارتني لتصميمات أديداس الأيقونية، مع إضافة ظلال أساسية من الأسود والرمادي والأبيض، كما شهد الحفل إطلاق مجموعة «الطبيعة الحقيقية» التي تزهو بصور للأرض وصور الأقمار الصناعية، وتلقى المجموعة الجديدة اهتماماً لافتاً من محبي البيئة والطبيعة.