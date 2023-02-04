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«وايلد يوث» تمثل إيرلندا في «يوروفيجن»

«وايلد يوث» تمثل إيرلندا في «يوروفيجن»
5 فبراير 2023 01:36

دبلن (أ ف ب)

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فازت فرقة «وايلد يوث» بتمثيل إيرلندا في مسابقة «يوروفيجن» لسنة 2023، وتقدمت الفرقة الرباعية من دبلن التي أدت أغنية «وي آر وان» على خمس فرق أخرى في تصويت لجنة من الخبراء الإيرلنديين والدوليين وتصويت الجمهور خلال برنامج على محطة التلفزيون الوطنية «آر تي إي»، وبذلك تشارك «وايلد يوث» في مسابقة «يوروفيجن» في ليفربول (شمال إنجلترا) في 13 مايو المقبل، وقال قائد «وايلد يوث» كونور أودونوهيو: «كل ما نتمناه هو أن نتمكن من تولي المهمة على أفضل نحو لأيرلندا، ونريد أن نبذل قصارى جهدنا من أجلها، ونأمل في أن يدعم الجميع الأغنية».

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