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ما هو عمر الكلب "بوبي".. الأكبر سناً في العالم؟

الكلب "بوبي"
4 فبراير 2023 20:55

سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية الكلب "بوبي"، الذي ولد في قرية صغيرة في وسط البرتغال، أكبر الكلاب سنا في العالم إذ بلغ عمره اليوم السبت 30 عاما و269 يوما.

واحتفل ليونيل كوستا صاحب الكلب "بوبي"، بعيد ميلاده الثلاثين العام الماضي مدركا أنه حطم الرقم القياسي على مدى قرن تقريبا والذي كان يحمله كلب كان يرافق الماشية في أستراليا نفق عندما بلغ عمره 29 عاما وخمسة أشهر في عام 1939.

تواصل كوستا مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وقدم جميع الأوراق. وبعد عام، اختير بوبي، وهو من سلالة "رافييرو دو الينتيجو" الأصيلة، رسميا أكبر كلب مسجّل سنا.

وقال كوستا (38 عاما)، وهو يداعب "بوبي" في قرية "كونكيروس" بوسط البرتغال "إنه شعور بالفخر لا يمكننا تفسيره".

وأضاف "بعض الناس قالوا لنا إننا لن نجتاز... لكننا حددنا عمر بوبي وتأكدنا من أن الاختبارات ستثبت فقط ما نعرفه بالفعل".

ووصفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، التي أصدرت هذا الإعلان، قصة بوبي بأنها "معجزة".

وعادة ما يكون متوسط العمر المتوقع للسلالة التي ينتمي إليها "بوبي" من 12 إلى 14 عاماً. وأرجع كوستا طول عمر كلبه إلى عدد من العوامل، منها العيش في ريف هادئ دون تقييد أو وضع طوق حول عنقه، فضلا عن أنه كان يأكل دوما "مما يتناوله الإنسان العادي من طعام".

وأردف ضاحكا "بالطبع، كان حبنا له على مدى سنوات حياته داعما أيضا في ذلك".

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المصدر: رويترز
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موسوعة جينيس
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