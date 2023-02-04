مقاربة جديدة للقضاء على سرطان البروستاتا

أعلن باحثون أميركيون أنهم اكتشفوا طريقة جديدة تمكّن من القضاء على سرطان البروستاتا وقد تساعد في تحسين علاجات سرطانات أخرى.
فقد اكتشف الباحثون، لأول مرة، أنه يمكن قتل سرطان البروستاتا باستهداف إنزيم واحد يعرف اختصارا بالرمز «PI5P4Kα». يمكن أن تساعد نتائج البحث، الذي نُشر مؤخرًا في مجلة Science Advances، في معالجة التهديد المتزايد لمقاومة العلاج في سرطان البروستاتا ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى تحسين علاجات السرطانات الأخرى، مثل تلك التي تصيب الثدي والجلد والبنكرياس.
- عامل متورط في سرطان البروستاتا تقول المؤلفة المشاركة بروك إيميرلينغ، البروفيسورة في معهد Sanford Burnham Prebys، بولاية كاليفورنيا الأميركية، «هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن تورط هذا الإنزيم في الإصابة بسرطان البروستاتا، ونتوقع أن يثبت ارتباطه بأمراض السرطان الأخرى أيضاً»، مضيفة «أحد العناصر المهمة لتحسين الطب الدقيق هو استخدام أكبر عدد ممكن من الأدوات لعلاج السرطان مع التخفيف من مخاطر مقاومة» الأدوية".
يمكن علاج العديد من حالات سرطان البروستاتا من خلال العلاجات التي تخفض هرمون التستوستيرون والهرمونات الذكرية الأخرى، ولكن حوالي 10-20% من حالات سرطان البروستاتا تقاوم العلاج في غضون خمس سنوات. يمكن أن ينتشر سرطان البروستاتا المقاوم للعلاج إلى باقي أجزاء الجسم، حيث يصبح قاتلاً.
وتوضح إيميرلينغ أن «فهم كيفية تطوير سرطان البروستاتا للمقاومة أمر بالغ الأهمية لاكتشاف استراتيجيات علاجية جديدة لتأخيره أو عكس تطوره».
- اكتشاف دور الإنزيم "PI5P4Kα" اعتمدت الدراسة على ملاحظة قام بها زملاء إيميرلينغ في جامعة برن، بقيادة المؤلف الكبير المشارك مارك روبن. فقد لاحظ فريق البروفيسور روبن أن المرضى، الذين يعانون من سرطان البروستات المقاوم للعلاج، لديهم مستويات عالية من الإنزيم PI5P4Kα، مما يشير إلى أن هذا البروتين لعب دوراً في قدرة السرطان على النمو ومقاومة العلاج. بعد ذلك، تمكن فريق إيميرلينغ، باستخدام أنظمة نموذجية متعددة لسرطان البروستاتا، من إظهار أن تثبيط هذا الإنزيم يمكن أن يقتل سرطان البروستاتا المقاوم للعلاج. وتضيف إيميرلينغ «كانت تلك الملاحظة الأولية من بيانات المرضى هي التي أثارت حماستنا حقاً».
- آلية عمل الإنزيم تتطلب غدة البروستاتا نمو هرمونات الذكورة المعروفة باسم الأندروجينات. يختطف سرطان البروستاتا آلية إشارات الأندروجين في البروستاتا لينمو بسرعة، وهذا هو سبب فعالية العلاجات التي تعطل هذا المسار.
تؤكد إيميرلينغ «اللافت للنظر هو أننا وجدنا إنزيماً يمكن استهدافه ضد سرطان البروستاتا حتى في الحالات التي تكون فيها العلاجات التي تخفض الهرمونات غير فعالة أو التي تطورت فيها مقاومة العلاج. يمكن أن يمنحنا هذا سلاحاً جديداً بالكامل ضد سرطان البروستاتا وأنواع السرطان الأخرى التي تعتمد على هذا الإنزيم».
الإنزيم PI5P4Kα هو جزء من مجموعة من الإنزيمات التي تسمى PI5P4Ks وتشارك في عملية التمثيل الغذائي للدهون، وهو نوع من الجزيئات التي تحتوي على الدهون والهرمونات والعديد من الفيتامينات. في حين أن مجالات التمثيل الغذائي للسرطان الأخرى خضعت لبحوث مكثفة لعقود من الزمن، إلا أن التمثيل الغذائي للدهون لم يظهر إلا مؤخراً كطريقة علاجية واعدة للسرطان.
- كنز ثمين تقول إيميرلينغ «يمكن أن تكون العلاجات، التي تستهدف التمثيل الغذائي للدهون، كنزاً دفيناً لم يتم استكشافه، وهو أمر يهتم به الباحثون كثيراً في الوقت الحالي»، مؤكدة «نعمل على تطوير عقاقير لاستهداف هذا الإنزيم، وهناك العديد من الشركات التي تطور الأدوية الخاصة بها أيضاً».
بسبب هذا الاهتمام، تشعر إيميرلينغ وزملاؤها بالتفاؤل بشأن مستقبل نهج العلاج هذا.
تختم الباحثة بالقول «لا يوجد دواء حتى الآن. لكن لدي آمال كبيرة أنه في المستقبل القريب، سيكون لدينا شيء ما في التجارب السريرية. سيكون ذلك رائعاً».