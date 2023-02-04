عمر العبداللات.. حفل غنائي في مسقط

أبوظبي (الاتحاد) يستعد الفنان عمر العبداللات اليوم لإحياء حفل غنائي، في سلطنة عمان، ضمن فعاليات ليالي مسقط 2023، ويرافقه بالحفل الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، على مسرح مسقط درفت أرينا في الجمعية العمانية للسيارات، وهذه الأمسية تأتي في الأسبوع الأخير من فعاليات ليالي مسقط التي انطلقت 19 يناير وتستمر لغاية 4 فبراير 2023م. وتلقى الفنان عمر العبداللات إشادة كبيرة بأدائه الذي وصف بـ«المبهر» في ليلة صوت الأرض التي أقيمت على خشبة مسرح محمد عبده في أرينا في العاصمة السعودية الرياض، قبل أيام، حيث أثار العبداللات عاطفة الجماهير بأدائه لأغنية «قولوا للغالي» مبكياً عائلة الراحل طلال مداح والحضور، وأبدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالعبداللات وخامة صوته القوية. وقد أعرب العبداللات عن سعادته بالمشاركة في هذه الليلة التكريمية الكبيرة، مثنياً على هذه الفكرة والليلة التي يستحقها العملاق الراحل الذي ترك إرثاً وأثراً كبيراً لدى الجمهور العربي.