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عيضة المنهالي.. «ما برا جرحي»

عيضة المنهالي
4 فبراير 2023 17:07

أبوظبي (الاتحاد)
من أشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، طرح الفنان عيضة المنهالي أحدث أغانيه المنفردة بعنوان «ما برا جرحي»، متعاوناً في ألحانها مع الملحن أحمد الهرمي والموزع الموسيقي زيد نديم، محققة أكثر من مليوني مشاهدة خلال خمسة أيام من عرضها، إلى جانب تصدرها قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة «تريند» في موقع «اليوتيوب»، حيث عرضت الأغنية في القناة الرسمية للفنان عيضة المنهالي.
وقد تضمنت كلمات متميزة في وصف مشاعر الحنين وروعة الاشتياق، ويقول مطلعها:
ما برا جرحي وجرح العام مر
ولا برد قلبي وحرّاته جمر
من يداوي حر مابي ياحبيبي
ومن يواسي قلبن أضناه السهر
وقد عرضت الأغنية في جميع المكتبات الموسيقية والمنصات المتخصصة في عرض الأغنيات، وذلك من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، إلى جانب توزيعها عبر جميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي.

 

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