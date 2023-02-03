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صور.. يرسم لوحات فنية من الأحذية

الفنان النيجيري يوجين كومبوي
4 فبراير 2023 01:33

أبيوكوتا (رويترز) 

يحول الفنان النيجيري يوجين كومبوي الأحذية البلاستيكية التي يتخلص منها أصحابها إلى لوحات ملونة في محاولة للمساعدة لتنظيف البيئة في بلد يعاني من التلوث الناتج عن البلاستيك.

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ويدرب يوجين في الاستوديو الخاص به في مدينة أبيوكوتا بولاية أوجون بجنوب غرب نيجيريا الفنانين المبتدئين الذين يرغبون في السير على خطاه ورسم لوحات بالنعال.

ويحصل كومبوي (30 عاماً) على المادة اللازمة للوحاته في الغالب من مكبات النفايات والقمامة على ضفاف الأنهار، ثم يقوم بتطهيرها وغسلها في الاستوديو الخاص به قبل تقطيعها وتحويلها إلى بورتريهات جميلة.

المنتجات البلاستيكية
النفايات البلاستيكية
البلاستيك
المخلفات البلاستيكية
التلوث البيئي
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