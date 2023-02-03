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نيويورك تعيد 14 قطعة أثرية إلى إيطاليا

نيويورك تعيد 14 قطعة أثرية إلى إيطاليا
4 فبراير 2023 01:33

نيويورك (أ ف ب) 

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أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأميركية إعادة 14 قطعة أثرية إلى إيطاليا تُقدّر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار، في إطار تحقيق جنائي حول تهريب قطع أثرية مسروقة. وخلال مراسم أقيمت بحضور القنصل العام الإيطالي وممثلين عن الشرطة الإيطالية، سلمت 14 قطعة أثرية يعود بعضها إلى نحو 2600 عام، إلى إيطاليا، ليصل العدد الإجمالي للقطع التي أعيدت إلى هذا البلد خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 214. ونفّذ مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ خلال العامين الماضيين، حملة واسعة لاستعادة الآثار المنهوبة التي انتهى بها المطاف في متاحف نيويورك.

نيويورك
أميركا
إيطاليا
قطع أثرية
المكتشفات الأثرية
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