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استعانة قاضٍ بروبوت تثير الجدل في كولومبيا

استعانة قاضٍ بروبوت تثير الجدل في كولومبيا
4 فبراير 2023 01:33

بوغوتا (أ ف ب) 

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أثار قاضٍ ضجة في كولومبيا مع إعلانه أنه استخدم برنامج الدردشة الآلي «تشات جي بي تي» القائم على الذكاء الاصطناعي للحكم في قضية تتعلق بطفل مصاب بالتوحد.
وقال القاضي خوان مانويل باديلا: هذه المبادرة تفتح آفاقاً هائلة، اليوم قد يرتبط الأمر ببرمجية «تشات جي بي تي»، لكن في غضون ثلاثة أشهر يمكن الاعتماد على أي بديل تقني آخر يساعد القاضي، وشدد على أن الهدف ليس استبدال القضاة بالتقنية. وحكم القاضي بإعفاء الطفل من تكاليف المستشفيات، وأشار إلى أنه استشار روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» قبل إصدار قراره.

كولومبيا
الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
الروبوت
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