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محمد سعد.. «الحاج إكس لانس»

محمد سعد
3 فبراير 2023 23:02

سعيد ياسين (القاهرة)
يعود محمد سعد إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 9 أعوام، من خلال مسلسل «الحاج اكس لانس»، حيث يجسد شخصية تاجر قطع غيار سيارات يتعرض للعديد من الأزمات، وتنهار تجارته، ويسعى للتغلب على مشاكله ومشاكل المحيطين به بطريقة يعتقد أنها صواب، ولكنه يورط نفسه في مشاكل كثيرة مع كل من يتعامل معه.
قال محمود كامل مخرج العمل لـ«الاتحاد»، إن سعد يجسد شخصية جديدة تماماً عليه، خلال المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته شيرين وويزو، وأحمد فتحي وإبرام سمير وحسن عبد الفتاح.
ونفى كامل وجود أي تشابه بين العمل ومسلسل «الإكسلانس» الذي قدمه أحمد عز عام 2014، وقال أن «إكس لانس» كلمة دارجة في العامية المصرية ومن حق أي شخص استخدامها، وقد يتم تغيير العنوان في حالة العثور على اسم أفضل.
كان سعد قد ركز، خلال مشواره، على السينما وقدم عدداً كبيراً من الأفلام، وفي المقابل مسلسلات قليلة، ومنها «شمس الأنصاري» و«الفجالة» و«الإعصار» و«الشارع الجديد» و«بيت الجمالية» و«من الذي لا يحب فاطمة» و«قصة مدينة» و«ومازال النيل يجري».

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