فاطمة «زهرة العين» وروضة تتألقان على مسرح القرية التراثية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أحيت الفنانة فاطمة «زهرة العين» وابنتها روضة، حفلاً غنائياً على مسرح القرية التراثية في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، حيث قدمتا سوياً باقة متنوعة من الأغاني الشعبية والأغنيات المنفردة والمشتركة بينهما، والتي نالت رواجاً كبيراً مؤخراً عبر الـ «سوشيال ميديا»، وسط حضور كبير وتفاعل جماهيري لافت.

اجتمعت فاطمة مع ابنتها روضة للمرة الأولى في حفل على خشبة المسرح، بعد أن نالت أغانيهما نجاحاً وصدى كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، واستقبلهما الجمهور بحفاوة كبيرة، وقدمتا الحفل بشكل «دويتو»، واختارتا مجموعة من الأغاني الخاصة بهما التي طرحت بشكل منفرد على حساباتهما بمواقع التواصل والـ«يوتيوب»، ومنها: «منوة القلب» و«الوله» و«هذي أحاسيسي»، كما أديتا باقة من أروع الأغنيات الشعبية والتراثية الأصيلة، والتي كانت معظمها من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بينها: «حي بالنسيم» و«يا مرحبا يا حي هالفال» و«يا معزل» و«مشغوب».

وأعربت فاطمة «زهرة العين» عن سعادتها بإحياء حفل مميز واستثنائي في مهرجان الشيخ زايد، وقالت: «بما أنني عاشقة للتراث، فكان هذا الحفل بالنسبة لي استثنائياً بامتياز، ومختلفاً عن جميع الحفلات التي قدمتها سابقاً، خصوصاً أنني أحييته في أحد أبرز وأضخم المهرجانات الثقافية والتراثية في المنطقة، وذلك من خلال اهتمامه بالفنون الشعبية والتراثية، وجمع هذا العدد الكبير من العازفين والمؤدين والاستعراضيين وتوزيعهم بشكل راق ومميز في ساحات المهرجان، ما يتيح الفرصة للجمهور لمطالعة فنون العالم في مكان واحد».

لوحة فنية

وأشادت فاطمة بالفرق الفلكلورية الخليجية والعربية والعالمية المشاركة في المهرجان، والتي تميزت بطابعها الشعبي الأصيل الذي يعبر عن عادات وتقاليد كل دولة، من خلال استعراضاتها الرائعة وعزفها بطرق فنية مختلفة تعبر عن تاريخ هذه الشعوب، وتعبيراً عن أهمية الفن الشعبي في إظهار ثقافة الآخر والتعبير عن مظهرها الحضاري، وقالت: لحظة دخولي المهرجان، وقبل بدء الحفل شاهدت استعراض «مسيرة الحضارات» الرائع الذي يجمع فرق دول العالم المشاركة، لتقديم لوحة فنية فلكلورية تؤكد نهج المهرجان، كونه ملتقى الثقافات والحضارات، كما استمتعت بزيارة أجنحة الدول ومسارحها الفنية، والمعارض التراثية والشعبية، وكذلك أحببت المزيج الذي يقدمه المهرجان بين الترفيه العائلي، ومسابقات السيارات والفعاليات التشويقية الأخرى ضمن الأجواء الشتوية الخلابة في الإمارات.

احتراف

وأكدت فاطمة أن أكثر ما زاد من سعادتها في هذا الحفل، هو أن مهرجان الشيخ زايد، جمعها مع ابنتها روضة للمرة الأولى على خشبة مسرح واحد، وقالت: دخلت روضة مجال الغناء كهواية بتشجيع مني نظراً لصوتها المميز، وكانت تقدم معي أغنيات ثنائية منفردة، من دون أن تظهر وجهها، لأنها لا تريد احتراف المجال، لكنها ومؤخراً بعد أن جاءتها العديد من ردود الأفعال الإيجابية، وأصبح لديها متابعون وقاعدة جماهيرية كبيرة، اتخذت قراراً بالظهور على الساحة، وكان هذا الحفل أول طريق لها لاحتراف الغناء.

فخر وتفاعل

أعربت الفنانة الواعدة روضة، عن فخرها للوقوف على خشبة مسرح القرية التراثية في مهرجان الشيخ زايد إلى جانب والدتها، لتقديم هذا الحفل المميز، وقالت: رغم الشعور بالتوتر والخوف الذي انتابني، خصوصاً أنني للمرة الأولى أقدم حفلاً مباشراً على مسرح مهرجان ثقافي تراثي مهم، إلا أنني ولحظة صعودي خشبة المسرح، وشاهدت الاستقبال الحافل والتفاعل المميز، تلاشى هذا الشعور، واندمجت في الغناء مع والدتي، رغم أنني في هذا اليوم كنت أعاني مشكلة في حبالي الصوتية.