السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الـ«ريلز».. موضة كاسحة تجتاح المنصات الجديدة

الـ«ريلز».. موضة كاسحة تجتاح المنصات الجديدة
4 فبراير 2023 01:33

لندن (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
ميزة جديدة مذهلة من منصة يوتيوب للمستخدمين

لسنوات طويلة، ظلت الصورة في الصحف التقليدية سلاحاً فعالاً لاستقطاب مزيد من القراء، ثم جاءت المجلات لتعتمد عليها بشكل أساسي خاصة بعد ظهور التلفزيون. ومع تطور التقنيات الحديثة، التقط تطبيق إنستغرام طرف الخيط، ليصنع مجده، كمنصة لنشر ومشاركة الصور. الآن يخوض التطبيق تجربة جديدة مع تزايد اعتماده على الـ «ريلز»، وهي مقاطع الفيديو القصيرة التي لا تزيد مدتها على 60 ثانية. 
للمرة الأولى أطلقت إنستغرام هذه المقاطع في أغسطس 2020 لمنافسة «تيك توك» ومن أجل إغراء المستخدمين بتمضية مزيد من الوقت على المنصة كل يوم، وترسيخ وضعها كمنصة للترفيه بالفيديو بين المراهقين، عبر منح المستخدمين فرصة لصنع وتبادل تلك المقاطع المصورة التي يمكن بسهولة ربطها بالموسيقى وبعض المؤثرات الجذابة، مع الأصدقاء والمستخدمين الآخرين.
خطفت هذه المقاطع الأنظار.. فصارت موضة تجتاح مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي.. فهي قصيرة وسريعة وجذابة، والـ 60 ثانية، تكفي فعلياً لصياغة فكرة وموضوع حتى لو كان في حدود الطرافة. وهي في ذلك تشبه تقريباً تغريدات «تويتر» الموجزة السريعة.
لكن بعض مستخدمي إنستغرام لم يعجبهم كثيراً إفراط المنصة في نشر تلك المقاطع على حساب الصور. وقد واجهوا مؤخراً آدم موسيري رئيس المنصة خلال لقاء أسبوعي بهذا الشأن، عندما قالوا له: إن المصورين فقدوا إيمانهم بإنستغرام كمنصة مثالية لعرض أعمالهم. من جانبه لم ينف موسيري أن المنصة ركزت بشكل غير متوازن على مقاطع الفيديو في العام الماضي بدرجة تفوق اهتمامها بنشر الصور. وقال: «أعتقد أننا ركزنا بشكل مفرط على الفيديو في عام 2022، وأظهرنا بشكل أساسي عدداً كبيراً جداً من مقاطع الفيديو، وليس صوراً كافية». لكنه أكد أن ثمة جهوداً خلف الكواليس تبذل من أجل تصحيح الوضع. بحسب موقع ذي «فيرج». ويأمل كثيرون في أن تعود المنصة فعلياً إلى سابق عهدها وأن تعيد برمجة الخوارزميات الخاصة بها، بحيث لا تدفع بصورة تلقائية بمقاطع الفيديو القصيرة إلى مقدمة الصفوف على حساب الصور.

إنستغرام
مواقع التواصل الاجتماعي
وسائل التواصل الاجتماعي
منصات التواصل الاجتماعي
شبكات التواصل الاجتماعي
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
الرياضي
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
اليوم 16:00
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
الرياضي
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
اليوم 16:00
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©