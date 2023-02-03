وفاة مصمم الأزياء باكو رابان

غيّب الموت، اليوم الجمعة، مصمم الأزياء الإسباني الشهير باكو رابان عن 88 عاماً في مقاطعة بريتاني الفرنسية، على ما أعلنت مجموعة "بويتش" (Puig) الكاتالونية، مالكة العلامة التجارية التي تحمل اسم الراحل. وأكدت المجموعة، في بيان، ما كانت أوردته صحيفة "تلغرام" الإقليمية عن وفاة المصمم. وجاء في البيان "ببالغ الأسى، تعلن بويتش وفاة باكو رابان". وأوضح متحدث أن المصمم توفي في قرية "بورتسال" حيث كان يقيم. ونقل بيان للمجموعة عن رئيس مجلس إدارتها مديرها العام مارك بويتش قوله إن الراحل "شخصية مهمة في عالم الموضة، وكانت رؤيته جريئة وثورية واستفزازية، تتسم بجمالية فريدة". وأكد أنه "سيبقى مصدر إلهام أساسياً لفرق بويتش لتصميم الأزياء والعطور التي تتعاون في عملها باستمرار لترجمة توجهات باكو رابان الحديثة". أما خوسيه مانويل ألبيسا رئيس قسم "الجمال والموضة" في "بويتش"، فأشاد بما وصفه "الروح المتطرفة والمتمردة" لدى المصمم. وُلد باكو رابان في 18 فبراير 1934 في إقليم الباسك الإسباني، وتحديداً في سان سيباستيان حيث كانت والدته تعمل لدى المصمم كريستوبال بالنسياغا. وتخرج باكو رابان، واسمه الحقيقي فرانسيسكو رابانيدا كويرفو، من جامعة "بوزار" للفنون الجميلة في باريس، حيث درس الهندسة المعمارية. أطلق جنود الديكتاتور الإسباني فرانكو النار على والده، الجنرال رابانيدا بوستيغو عام 1936. وفي عام 1939، لجأت العائلة إلى فرنسا. بدأ باكو رابان حياته المهنية من خلال صنع الإكسسوارات والمجوهرات وربطات العنق والأزرار التي كان يصممها لـ"ديور" و"سان لوران" و"كاردان"، قبل أن ينطلق منفرداً في مجال الموضة، ليجعلها تنبض بالحياة بما يتماشى مع المواد والتقنيات الجديدة. حافظ باكو رابان، طوال مسيرته المهنية، على نوع من التكتم، وأثارت بعض تصريحاته الغريبة ضجة. ففي عام 1999 مثلا، توقع في أحد كتبه تدمير باريس بسقوط محطة "مير" الفضائية عليها، مستنداًً إلى قراءة شخصية جداً لبعض النبوءات. في العام نفسه، توقفت داره عن نشاطها في تصميم الأزياء الراقية (هوت كوتور) لإعادة التركيز على الملابس الجاهزة. أما باكو رابان الذي ابتعد شيئاً فشيئاً عن المهنة، فبقي يشارك في لجان تحكيم مهرجانات الأزياء. أخبار ذات صلة وفاة الشاعر والناقد السوري نذير العظمة هذه الأمراض السبب الرئيسي للوفاة بين الفلبينيين

المصدر: آ ف ب