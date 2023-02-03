7 وجوه متنوعة لـ«جوكر الدراما»

محمد قناوي (القاهرة) يعيش صلاح عبد الله الملقب بـ«جوكر الدراما»، 7 شخصيات درامية في وقت واحد، منها ما يعرض خلال رمضان المقبل والبعض الآخر على المنصات الإلكترونية، ويجسد خلالها شخصيات مختلفة ومتنوعة من فلاح بسيط إلى رجل غني وورجل أعمال متعدد الزيجات. قال صلاح لـ«الاتحاد»: «لأول مرة في مشواري أرتبط بمثل هذا الكم من الشخصيات الدرامية في وقت واحد، وما أغراني بقبولها تنوعها واختلافها، كما أنها لا تعرض في وقت واحد باستثناء ثلاثة أعمال تعرض في الشهر الكريم». وأضاف أنه يقوم حالياً بتصوير مسلسل «سر السلطان» الذي يُعرض في رمضان ومأخوذ عن رواية «سره الباتع» للكاتب يوسف إدريس، وتدور أحداثه وقت الحملة الفرنسية على مصر، و«أجسد خلاله دور فلاح. وفي نفس الوقت، أشارك في مسلسل «السفاح - بدم بارد» في دور أحد ضحاياه ويتكون من 8 حلقات، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية». وأشار عبد الله إلى أنه يقدم في مسلسل «حضرة العمدة» شخصية قائد البلد الذي يدخل في صراع مع امرأة تتولى منصب العمدة. «أما في مسلسل «رمضان كريم»، فأقدم دور رجل شعبي يعيش في حارة تدور فيها الأحداث خلال شهر رمضان حول علاقة الجيران ببضعهم». وفي مسلسل «رشيد» يجسد دور رجل غني يملك شركة، متعدد الزيجات، وتقع الأحداث في حقبتين زمنيتين مختلفتين بينهما 15 عاماً، والشخصية السادسة في مسلسل «حرب الجبالي» الذي انتهى من تصويره، ويدور حول أب يدخل في صراع كبير خلال الأحداث. واختتم صلاح عبد الله بأنه انتهى من تصوير الموسم الثالث من «ليه لأ» وتدور أحداث العمل في 15 حلقة، ويجسد فيه دور والد امرأة مطلقة تواجه العديد من المتاعب في الحياة.