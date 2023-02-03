السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«العين السينمائي».. 19 فيلماً في «الصقر الخليجي الطويل والقصير»

ملصق فيلم "منشل"
3 فبراير 2023 19:23

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مهرجان «العين السينمائي الدولي» في دورته الخامسة، التي تنطلق في الفترة بين 6 فبراير وحتى 11 فبراير 2023، في مدينة العين، عن اختياره 19 فيلماً ضمن مسابقتي «الصقر الخليجي الطويل»، و«الصقر الخليجي القصير» والتي تعرض معظمها على شاشات المهرجان في عرضها الخليجي الأول، وتتنوع قصصها بين الدرامية الإنسانية، والاجتماعية، والرومانسية، والتشويق.

  • ملصق فيلم
    ملصق فيلم "تيه الحمام"

تضم مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» 6 أفلام، بواقع 5 أفلام من الإمارات، هي: «حجر الرحى» للمخرج ناصر الظاهري، ويسرد سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وإلقاء الضوء على جوانب من حياته منذ توليه شؤون مدينة العين نائباً، ثم ممثلاً لحاكم أبوظبي عام 1946، و«مائة عبوة» للمخرج مازن الخيرات، وهو فيلم وثائقي يُسلط الضوء على الألغام الأرضية والعواقب المترتبة على المشكلات المحيطة بها، و«منشل» للمخرج صالح كرامة، وتدور أحداثه حول مغامرة في البحر، و«كينج الحلبة» للمخرج محمد سعيد حارب، الذي تدور قصته حول «مصعب» الذي يحلم بأن يصبح بطلاً محترفاً وملهماً في رياضة المصارعة، وفيلم «أحلام العصر» للمخرج عبيد الحمودي عن سعيد الذي يحصل على فرصة لعرض اختراعه في اجتماع للحصول على مليون دولار ولكن تحدث له صدمة كهربائة لتبدأ معه أحداث غريبة في إطار موسيقي، تقودنا إلى نهاية صادمة، إلى جانب الفيلم الكويتي «عماكور» للمخرج أحمد الخضري ويدور حول شاب مشهور فقد ذاكرته في حادث، ولا يملك سوى تسجيلات التواصل الاجتماعي للتذكر والخروج من اتهامه بالحادث.

  • ملصق فيلم
    ملصق فيلم "لا تلمني"

ويعرض «العين السينمائي» ضمن مسابقة «الصقر الخليجي القصير» 13 فيلماً، منها 8 أفلام من السعودية، هي: «جمع مذكر تالف»، و«مرقم»، و«لاتلمني»، و«في ذاكرة شخص ما» و«متلازمة البطن المسطح» و«خدمة عملاء ضميرك»، و«رقم هاتف قديم» و«سهيل»، وفيلمين من البحرين هما: «عزلة» و«تيه الحمام»، وفيلمين من عُمان هما: «الدروج» و«أزرق، ربما»، إلى جانب الفيلم الكويتي «هذا العالم رائع».

  • ملصق فيلم
    ملصق فيلم"الدروج"
أخبار ذات صلة
«إكسبوجر 2023».. عروض سينمائية لأفلام وثائقية قصيرة
عامر المري: «حجر الرحى» يفتتح «العين السينمائي»
مهرجان العين السينمائي
أفلام
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
الرياضي
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
اليوم 16:00
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
الرياضي
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
اليوم 16:00
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©