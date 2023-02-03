«العين السينمائي».. 19 فيلماً في «الصقر الخليجي الطويل والقصير»
ملصق فيلم "منشل"
3 فبراير 2023 19:23
أبوظبي (الاتحاد) أعلن مهرجان «العين السينمائي الدولي» في دورته الخامسة، التي تنطلق في الفترة بين 6 فبراير وحتى 11 فبراير 2023، في مدينة العين، عن اختياره 19 فيلماً ضمن مسابقتي «الصقر الخليجي الطويل»، و«الصقر الخليجي القصير» والتي تعرض معظمها على شاشات المهرجان في عرضها الخليجي الأول، وتتنوع قصصها بين الدرامية الإنسانية، والاجتماعية، والرومانسية، والتشويق.
تضم مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» 6 أفلام، بواقع 5 أفلام من الإمارات، هي: «حجر الرحى» للمخرج ناصر الظاهري، ويسرد سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وإلقاء الضوء على جوانب من حياته منذ توليه شؤون مدينة العين نائباً، ثم ممثلاً لحاكم أبوظبي عام 1946، و«مائة عبوة» للمخرج مازن الخيرات، وهو فيلم وثائقي يُسلط الضوء على الألغام الأرضية والعواقب المترتبة على المشكلات المحيطة بها، و«منشل» للمخرج صالح كرامة، وتدور أحداثه حول مغامرة في البحر، و«كينج الحلبة» للمخرج محمد سعيد حارب، الذي تدور قصته حول «مصعب» الذي يحلم بأن يصبح بطلاً محترفاً وملهماً في رياضة المصارعة، وفيلم «أحلام العصر» للمخرج عبيد الحمودي عن سعيد الذي يحصل على فرصة لعرض اختراعه في اجتماع للحصول على مليون دولار ولكن تحدث له صدمة كهربائة لتبدأ معه أحداث غريبة في إطار موسيقي، تقودنا إلى نهاية صادمة، إلى جانب الفيلم الكويتي «عماكور» للمخرج أحمد الخضري ويدور حول شاب مشهور فقد ذاكرته في حادث، ولا يملك سوى تسجيلات التواصل الاجتماعي للتذكر والخروج من اتهامه بالحادث.
ويعرض «العين السينمائي» ضمن مسابقة «الصقر الخليجي القصير» 13 فيلماً، منها 8 أفلام من السعودية، هي: «جمع مذكر تالف»، و«مرقم»، و«لاتلمني»، و«في ذاكرة شخص ما» و«متلازمة البطن المسطح» و«خدمة عملاء ضميرك»، و«رقم هاتف قديم» و«سهيل»، وفيلمين من البحرين هما: «عزلة» و«تيه الحمام»، وفيلمين من عُمان هما: «الدروج» و«أزرق، ربما»، إلى جانب الفيلم الكويتي «هذا العالم رائع».