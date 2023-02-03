«إكسبوجر 2023».. عروض سينمائية لأفلام وثائقية قصيرة
من مهرجان «إكسبوجر» (أرشيفية)
3 فبراير 2023 19:12
الشارقة (الاتحاد) أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023»، قائمة الأفلام القصيرة التي سيعرضها في دورة العام الجاري في الفترة من 9 إلى 15 فبراير الجاري، بـ«مركز إكسبو الشارقة»، ليصحب الجمهور في رحلة إلى عوالم مدهشة وثّقتها عدسات نخبة من أفضل صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، للتعرف على مجموعة متنوعة من القصص البصرية التعليمية والترفيهية الملهمة.
تجد هذه الأفلام القصيرة اهتماماً واسعاً لدى طيف متنوع من الجمهور الشغوف بالقضايا الاجتماعية والبيئية وتوثيق الحياة البرية، إضافة إلى المشاركين بالمهرجان من مصورين ومخرجين سينمائيين وصناع أفلام، في احتفالية فنية تضفي تجربة فريدة خلال فعالياته وإتاحة الفرصة لفتح حوار فكري وفني، وتُعرض هذه الأفلام يوم 13 فبراير الجاري، ضمن باقة من الأفلام المرشحة للفوز بـ«جوائز إكسبوجر 2023» التي ستُعرض طوال أيام المهرجان.
أفكار متفردة وتضم قائمة العروض السينمائية أفلاماً قصيرة تستكشف أفكاراً ومواضيع متفردة ومتنوعة، منها فيلم «السن الذهبي» للمخرج علي رضا كاظميبور، الذي يسرد قصة لاجئ أفغاني في كندا يسعى للحصول على مساعدة من طبيب أسنان سابق، وفيلم «تجمّع الفيلة العظيم في آسيا» للمصور والمنتج ديلوم آلاجياوانا، الذي يحتفي بالحياة البرية وجهود الحفاظ على الفيلة الآسيوية من خطر الانقراض، في حين تستكشف المخرجة سيمون كيزيل العلاقة بين الرأسمالية والبيئة في فيلمها «العمل الجيد: الانتقال إلى مرحلة ما بعد حماية البيئة»، فيما يروي فيلم «كيفسان» للمخرج أكبر شاهبازي، قصة رحمان مارد، المصاب بالشلل الذي يدفعه لليأس.
رحلة بصرية ويكشف فيلم «عيون الأورانغتان» للمخرج آرون جيكوسكي، الجانب المظلم من صناعة سياحة الحياة البرية، كما يصحب فيلم «أوبسكيورا» للمخرج إيان روتر، عشاق فن التصوير في رحلة بصرية تستعرض جمال تقنية كولوديون اللوح الرطب التي تستخدم المواد الكيميائية في التصوير، أما فيلم «العنصر البشري» للمخرج والمصور جيمس بالوغ، فيمزج الفنون والعلوم لتسليط الضوء على تداعيات التغير المناخي وآثارها على البشر وكوكب الأرض، فيما يروي فيلم «الملاك الحارس لغواتيمالا» للمصور والمخرج جيلز كلارك، قصة حياة الدكتور خوخيه تشي، الطبيب وجراح القلب الذي يعمل مع طواقم الإسعاف في الشوارع العنيفة لمدينة غواتيمالا، وفيلم «تورسيدل: فيديو آرت ناو»، الذي يضم مجموعة مختارة من أفلام خريجي كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة من عام 2019 حتى عام 2022.
«25 هيرتز» ويعرض المهرجان يوم 14 فبراير، فيلم «25 هيرتز» للمخرج بينو ساراديزيتش، الذي يستعرض أفضل ستة أفلام صورها المخرج بتقنية الفاصل الزمني «تايم لابس»، موفراً للجمهور فرصة التعرف على جماليات المدن في عالمنا الحديث. يذكر أن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، يُعد وجهةً مثالية لتنمية معارف الزوار ومنحهم فرصة التواصل مع الأفراد الذين يشاركونهم الرؤى والأفكار والشغف نفسه في تجربة تفاعلية فريد.