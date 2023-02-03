السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"تويتر" تغلق الوصول المجاني لواجهات برمجة التطبيقات

تويتر يواجه موجة من الأعطال بعد تسريح عدد كبير من الموظفين
3 فبراير 2023 11:07

تتعرض الخدمات المجانية التي تعتمد على أدوات برمجيات تويتر للتهديد بفقدان أسباب بقائها بعد أن قالت الخدمة عبر الإنترنت إنها ستوفر فقط وصولا بمقابل مادي إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها اعتبارا من 9 فبراير الجاري.

ولطالما تمكن المطورون من الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصة دون مقابل، على الأقل في نطاق محدود، بينما يكلف التكامل الأعمق أموالا. وفي تغريدات أمس الخميس، لم يقدم موقع تويتر في البداية أي تفاصيل حول نموذج التسعير المستقبلي، لكنه أوقف فقط إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات خلال الأسبوع المقبل.

وجاء في تغريدة صباح أمس الخميس: "بدءا من 9 فبراير، لن ندعم الوصول المجاني إلى واجهة برمجة تطبيقات تويتر، وسيتوفر للإصدارين 2 و 1ر1 بدلا من ذلك طبقة أساسية مدفوعة".

ومن خلال الوصول إلى الواجهة، تم تطوير نظام من التطبيقات والخدمات المفيدة خلال السنوات الأخيرة. وعلى سبيل المثال، يتم أخذ لقطات شاشة للتغريدات، مما يجعل قراءة سلاسل من عدة منشورات أسهل، أو جمع التغريدات التي تم حذفها لاحقا.

وقد يعني فرض تويتر رسوما  للوصول إلى واجهاته أن الخدمات ستحتاج إلى طلب أموال من المستخدمين.

 واشترى الملياردير إيلون ماسك موقع تويتر الخريف الماضي.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يدعو لتشديد قواعد الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك يظهر باسمه الجديد على "تويتر"
المصدر: د ب أ
التطبيقات الذكية
موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"
تويتر
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
الرياضي
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
اليوم 16:00
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
الرياضي
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
اليوم 16:00
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©