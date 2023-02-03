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تخصيص مصلى للمسنات داخل المسجد الحرام

جانب من المسجد الحرام
3 فبراير 2023 09:37

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، داخل المسجد الحرام مصلى خاص بالمسنات، ويقع المصلى في الدور الأرضي، جوار باب (88)، ويوفر داخل المصلى جميع الخدمات التي يحتاج إليها كبار السن. وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير الجفري بأن افتتاح مصلى مخصص لكبيرات السن بالمسجد الحرام يأتي من أجل راحة قاصدات البيت الحرام والتسهيل عليهن لأداء عباداتهن، وهو تجويد للخدمات النسائية لهذه الفئة الغالية علينا؛ ولما يتمتعن به في مجتمعاتنا المسلمة من مكانة عظيمة وعالية بين أفراد أسرهن ومجتمعاتهن .

وقالت " إن تخصيص مصلى للمسنات ما هو إلا خطوة رئيسية لتحقيق الرسالة التي تعمل وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عليها ألا وهي الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي وقاصدات بيت الله الحرام.

وأبانت خلال تدشينها للمصلى , أن المصلى يأتي أحد الخدمات التي تهتم بها الوكالة في سبيل تسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمسنات وكبيرات السن من قاصدات بيت الله الحرام.

وخلال تدشين المصلى تم تقديم الوجبات وماء زمزم ومصاحف وكسوة شتاء لقاصدات المصلى.

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